El rechazo que creó a un verdugo

Es el relato paradigmático de cómo el rechazo de las élites puede convertirse, irónicamente, en el combustible para el surgimiento de un liderazgo alternativo.

La anécdota central de su carrera —haber sido rechazado en cuatro ocasiones al intentar afiliarse al Partido Colorado— trasciende lo biográfico: se transformó en el mito fundacional de su figura política.

Para la dirigencia regional conocida como “el clan” que controlaba la ANR en Alto Paraná, aquel rechazo fue un acto de defensa preventiva, un intento de mantener a raya a quien percibían como una amenaza. Pero ese cálculo terminó siendo un error histórico.

Al cerrarle las puertas, el establishment colorado no solo lo excluyó: le otorgó su mayor credencial. El rechazo lo convirtió en el “outsider”, el candidato no “contaminado” por el sistema que la ciudadanía de Ciudad del Este ansiaba sustituir.

Lo que fue una bofetada al joven político se transformó en una cachetada al rostro de la dirigencia que, sin saberlo, forjaba a su propio verdugo.

Su primera victoria como concejal independiente en 2015, seguida por su triunfo histórico en la Intendencia de Ciudad del Este en 2019, no puede entenderse como una mera alternancia partidaria. Representa, más bien, la ruptura de una hegemonía de 62 años de dominio colorado en el Este del país.

La creación de su movimiento —hoy convertido en partido político— canalizó un profundo descontento social alimentado por décadas de denuncias de corrupción, clientelismo y rigidez institucional. Su plataforma captó el hartazgo ciudadano, demostrando que la lealtad partidaria, en tiempos de escándalos, es mucho más frágil que la necesidad de renovación.

Su experiencia encuentra eco en casos internacionales, como el de Emmanuel Macron en Francia, quien abandonó el Partido Socialista para fundar La République En Marche, rompiendo con el bipartidismo tradicional y mostrando que articular fuerzas por fuera de las estructuras puede ser más eficaz que depender de la maquinaria partidaria.

Este fin de semana en Ciudad del Este, el voto no fue tanto por un nuevo modelo ideológico, sino contra un statu quo agotado y percibido como arrogante. Con su relato de la “prueba superada” y su victoria en la segunda ciudad más importante del país, él posee una narrativa ideal para capitalizar ese vacío de representación.

Su origen —“hijo de colorada y liberal”— y su intento fallido de ingresar a la ANR lo colocan en una posición singular: puede hablarle a una base desencantada de ambos partidos hegemónicos sin cargar con su pasado. Su historia confirma una lección constante en política: a veces el rechazo no destruye, impulsa.

En el afán de protegerse, el sistema termina alimentando aquello que más teme. Así, el Partido Colorado no solo rechazó a un aspirante; sembró a quien, con el tiempo, se convertiría en su principal amenaza. La ironía es clara: el poder, cuando se encierra en sí mismo, acaba pariendo a su propio verdugo.