Se valoran sobremanera estas donaciones, algunas de ellas de países extranjeros como la India, atendiendo que, debido a la precariedad sanitaria que se vive en esta zona desde hace décadas, necesariamente el contar con medios de transporte para trasladar a los enfermos ayuda en gran medida a sobrellevar la agonía del paciente, pero lejos está que con esto se esté saliendo del aislamiento.

Si en verdad se pretende dejar el aislamiento, primeramente el presidente Santiago Peña debe cumplir sus reiteradas promesas y asfaltar los caminos de la zona, y desde el Ministerio de Salud, señora ministra, decidirse a equipar los hospitales del departamento y crear programas que incentiven económicamente la venida de médicos especialistas.

De esta forma estamos más que seguros de que se evitarán, en un gran porcentaje, las evacuaciones de pacientes, que en varias ocasiones fueron trasladados por casos insignificantes, según expresiones de los mismos médicos que los recibían y que se sentían asombrados por estos casos, que podrían fácilmente ser tratados en la misma comunidad de origen si se contase con el profesional capacitado.

Las evacuaciones desde estos lejanos lugares, en varias ocasiones, fueron tardías, o los pacientes no soportaron el largo viaje. Además, el costo que representa para el Estado paraguayo es varias veces millonario, sobre todo cuando se realiza a bordo de aviones, aunque algo similar se da en los viajes por tierra o agua.

Desde el Ministerio de Salud se da siempre la misma respuesta: nadie quiere venir a trabajar en el Alto Paraguay; esto, en relación a los médicos especialistas.

Por supuesto que, con el mismo salario que perciben en otras regiones, no se conseguirá, pues, en lugar de gastar tanto en las evacuaciones, se puede incentivar económicamente la venida de estos profesionales.

Solo cuando se consiga equipar los hospitales y contratar a los profesionales, sumado a la tarea de asfaltar los caminos, se podrá decir que el Alto Paraguay está saliendo del aislamiento; hasta tanto, estas soluciones solo son parches.

