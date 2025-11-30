Madre de ciudades y batallas

En el partido colorado la interna se polarizará entre el oficialismo y la disidencia que hasta ahora tiene a cinco interesados en el cargo: el diputado Daniel Centurión, el exdiputado Hugo Ramírez, el exdirector de tránsito Juan Villalba, el senador y exintendente Arnaldo Samaniego y el exministro de Educación Nicolás Zárate.

El ya ahora candidato oficialista Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP) compite en una doble vía, primero para lograr su reelección en el comité el próximo 17 de diciembre, y luego para conseguir la nominación colorada en junio del próximo año.

Tras la decisión tomada por el cartismo, tuvo que desistir de sus aspiraciones el presidente de ESSAP, Luis Bernal, quien aspiraba a obtener la postulación oficialista.

Pero el cálculo electoral hizo que HC se decante por Pérez, intentando aprovechar su perfil de gestor al frente del comité para tratar de conquistar los votos no colorados, aquellos que pueden ser fundamentales si la elección se polariza en octubre del próximo año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A modo de referencia, en la última elección municipal en la capital el candidato colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez obtuvo poco más de 122 mil votos, frente a los poco más de 108 mil del ahora senador Eduardo Nakayama.

En esa elección del 2021, una tercera candidatura, la de quien precisamente ahora se postula nuevamente, la diputada Johanna Ortega, conseguía más de 12 mil votos y quienes votaron en blanco fueron poco más de 8 mil 500 electores.

El detalle para los colorados es que también en aquel entonces su lista de concejales tuvo casi 4 mil votos más que su candidato a intendente. De allí la necesidad de que las internas tampoco dejen grandes grietas que causen la fuga de votos que en teoría aparecen como seguros.

Del lado de la oposición se da la particularidad de que son tres mujeres quienes aparecen con posibilidades, para intentar convertirse en la primera opositora en administrar la principal ciudad del país.

Soledad Núñez, exministra de la Vivienda, con el apoyo de Patria Querida y el PLRA, Johanna Ortega, diputada apoyada por referentes de la izquierda como País Solidario, Yo Creo con Miguel Prieto a la cabeza e integrantes del Frente Guasu, y Arlene Aquino, una escribana quien ya se había candidatado a diputada con el apoyo de Cruzada Nacional con Paraguayo Cubas y Yolanda Paredes, conforman la oferta electoral en el arco de la oposición.

Hasta aquí este será el mapa para la competencia electoral de los próximos meses, y salvo que sorpresivamente aparezca un outsider que genere entusiasmo y adhesiones, uno de estos nombres estará al frente de la municipalidad durante el próximo quinquenio.

En la madre de ciudades se librará la madre de las batallas el próximo año.

Sin embargo no hay que perder la perspectiva de lo más importante: ¿y después qué?

La capital luce un estado de semiabandono en varias de sus zonas con problemas hasta para ofrecer un servicio regular de recolección de basuras, eso sin hablar de la suciedad en sus calles y el enmarañado tránsito para el que no encontraron mejor remedio que poner un semáforo en cada esquina.

Para cualquier pacto político para tratar de hacer algo, la Junta Municipal es la clave. Allí donde también habitan eternos inquilinos del poder, para quienes siempre fue un negocio esconderse en ese cuerpo colegiado de 24 integrantes.

Los colorados irán encolumnados acopiando votos para una sola lista, la oposición tiene el desafío de no atomizarse demasiado en la oferta electoral para evitar la dispersión y la pérdida de peso político.

¿Cómo administrar una ciudad cuyo endeudamiento crece aceleradamente y mayormente para pagar salarios?

Son más de 9 mil las personas que aparecen en las planillas salariales para una ciudad que puede funcionar perfectamente con menos de la mitad.

Permítanos entonces una dosis de pesimismo. Hasta ahora no escuchamos a ninguno de los candidatos hablar del recorte del funcionariado, pese al lapidario informe de su interventor que desnudó las graves irregularidades administrativas y el incremento sostenido de la brecha entre lo que se recauda y lo que se debe pagar todos los meses.

guille@abc.com.py