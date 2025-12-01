Del trámite en papel al ecosistema digital: avances y desafíos de la gestión municipal

Históricamente, los municipios han sido el nivel de gobierno más cercano al ciudadano y, al mismo tiempo, uno de los más rezagados en materia de modernización institucional. Esa dualidad, proximidad y burocracia explica buena parte de los desafíos que hoy enfrenta la gestión local. Superar este modelo exige un cambio profundo; Paraguay debe dar un paso decisivo hacia una gestión pública más ágil, donde los trámites dejen de depender de la ventanilla física para realizarse en línea, con menos pasos, menos tiempo y mayor transparencia.

El Portal Paraguay, desarrollado por el MITIC, busca que para 2028 todos los trámites del país puedan realizarse en línea a través de una plataforma única que integre los servicios del Estado. En ese marco, el proyecto de digitalización de trámites municipales ya opera en más de 40 localidades de los 17 departamentos del país y constituye un punto de inflexión en la forma en que los gobiernos locales gestionan servicios esenciales. El cambio no radica únicamente en incorporar tecnología, sino en repensar procedimientos, eliminar redundancias y conectar sistemas que antes funcionaban aislados.

Además de la infraestructura tecnológica desarrollada por el MITIC y del compromiso de los gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil también han acompañado la implementación territorial del proyecto. En este contexto, Horizonte Positivo Paraguay brindó apoyo técnico a municipios del interior mediante capacitaciones, asistencia en la migración de datos, adecuación de procesos y talleres presenciales que facilitaron la adopción de las soluciones digitales diseñadas por el Gobierno. Este trabajo colaborativo ayudó a que la transición hacia el ecosistema digital avance de manera más ordenada y acorde a las realidades locales.

Hoy, Más de 500.000 ciudadanos ya accedieron a servicios municipales digitalizados, y en esta primera etapa la habilitación vehicular digital está vigente en 43 municipios del país. En paralelo, el Portal Paraguay, impulsado por el MITIC, centraliza más de 1.000 trámites públicos, de los cuales alrededor de 350 pueden completarse totalmente en línea. Este modelo reduce tiempos de tramitación de varias horas a minutos, mejora el control administrativo, disminuye costos operativos y contribuye a la sostenibilidad ambiental al eliminar el uso de papel. También fortalece la confianza ciudadana, ya que cada paso deja una huella digital verificable.

Mirando hacia el próximo año, la meta es seguir incorporando servicios como la Mesa de Entrada Digital y el Botón de Pago, que harán posible completar trámites municipales de forma totalmente electrónica y consolidar un ecosistema digital cada vez más integrado.

La evidencia internacional confirma que este tipo de transformaciones producen resultados tangibles. Según el estudio Digital Government Review of Latin America and the Caribbean, que evalúa la digitalización del sector público en quince países de la región, los países que más han avanzado en la digitalización de trámites comenzaron justamente por los servicios de alto uso ciudadano, como licencias, permisos y pagos municipales, porque son los que generan mejoras inmediatas en tiempos, costos y confianza. Uruguay, por ejemplo, consolidó un portal único que reúne el 100% de los servicios del Estado, permitiendo que trámites que antes requerían traslados entre oficinas municipales y ministeriales puedan completarse en línea de punta a punta.

Brasil digitalizó más de mil servicios federales en 2020 y hoy opera un catálogo integral en gov.br; Ecuador duplicó su oferta digital en apenas dos años, pasando de un 35% a casi un 70% de trámites electrónicos; Chile centralizó la totalidad de su catálogo estatal en ChileAtiende; y Colombia ofrece entre el 50% y el 90% de sus servicios a través de gov.co, incluyendo gestiones esenciales para gobiernos locales. A nivel regional, el 48% de los países ya cuenta con infraestructura de interoperabilidad que permite eliminar certificados en papel y cruces manuales, aunque solo el 22% intercambia todas las categorías de datos necesarias para que un trámite sea completamente digital. En conjunto, estas experiencias muestran que la digitalización no se limita a incorporar sistemas informáticos, sino que reorganiza la forma en que se prestan los servicios públicos, integrando niveles de gobierno y simplificando procesos que históricamente generaron costos innecesarios para ciudadanos y municipios.

La verdadera transformación no está en el software, sino en la forma de gestionarlo. Digitalizar trámites obliga a los municipios a revisar procesos, asignar nuevas responsabilidades y construir un sistema de datos común. Esto exige liderazgo, capacitación y acompañamiento técnico, pero también genera una nueva cultura institucional basada en la eficiencia y la rendición de cuentas. El desafío ahora es escalar esta experiencia al resto del país, sostenerla en el tiempo y garantizar conectividad, asistencia técnica y una arquitectura interoperable que permita integrar diversos servicios públicos.

El caso de las habilitaciones vehiculares es solo el primer paso de un proceso que debe expandirse a otros servicios municipales para consolidar un ecosistema digital completo. Esta experiencia demuestra que la modernización del Estado no ocurre de manera aislada; requiere articulación entre sector público, privado, academia y sociedad civil para que las políticas públicas lleguen al territorio y se traduzcan en soluciones cotidianas. Cada trámite digitalizado ahorra tiempo, reduce costos y mejora la percepción ciudadana. La transformación digital de los municipios es, además, una condición necesaria para mejorar la calidad del servicio público y transparentar la gestión local. El ciudadano debe sentir que su municipio le responde, le facilita la vida y cubre sus necesidades.

Paraguay necesita consolidar un modelo de gestión más simple, transparente y previsible, donde la tecnología sea una herramienta para que el Estado funcione mejor y esté más cerca de la gente.

Horizonte Positivo Paraguay