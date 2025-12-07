Prioridades encandiladas

El proyecto municipal se implementa desde 2022 bajo la denominación de “Navidad Sustentable“, en alusión al uso de plástico reciclado como material principal. Lo que nació como una iniciativa ambiental se transformó rápidamente en un atractivo turístico y económico, pues desde su primera edición logró convocar a miles de visitantes.

Hoy, ya consolidado como “Navidad en el Este“, genera un importante movimiento comercial, especialmente para emprendedores con puestos en el Lago de la República. También beneficia a bares, restaurantes y hoteles del área. Este año, el monto destinado con recursos municipales ronda los 57 millones de guaraníes.

En contrapartida, en 2023 Itaipú decidió emular la propuesta y lanzó su “Villa Navideña de Itaipú“, con la misma temática. Lo llamativo es el presupuesto: este año se destinaron unos US$ 850.000, equivalentes a casi 6.000 millones de guaraníes al tipo de cambio actual.

Este millonario gasto no cayó nada bien entre los gremios médicos, y con justa razón. Con hospitales destruidos, sin equipos médicos, sin insumos y sin medicamentos, resulta cuestionable que se asigne una suma tan elevada a un proyecto de este tipo, más aún cuando otra institución ya financia una iniciativa similar.

Las ambientaciones navideñas en los espacios públicos son, sin duda, un proyecto digno de admiración: generan un ambiente agradable, fomentan la convivencia ciudadana y dinamizan el comercio y el turismo. Sin embargo, en esta ciudad se está utilizado con otros fines. Ya ni siquiera se trata del clásico populismo del “pan y circo“; aquí se evidencia un uso desproporcionado de recursos para duplicar un proyecto que ya existía.

En el caso de Itaipú, la ejecución del presupuesto destinado a la villa se maneja con total oscurantismo. Los informes oficiales no detallan qué empresas fueron beneficiadas para la instalación de las decoraciones, no se responden los pedidos de acceso a la información y tampoco se atienden los requerimientos de los parlamentarios.

Es una pena que un proyecto tan atractivo y potencialmente beneficioso para una ciudad que se proyecta como destino turístico termine ejecutándose con criterios poco transparentes, alejados de lo que verdaderamente importa: el bienestar de la ciudadanía.

