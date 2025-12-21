Bacon y los chats

Una de éstas películas se exhibió en cartelera esta semana en el Poder Judicial, cuando la fiscalía imputó a las exjuezas de sentencia de Amambay, Ana Graciela Aguirre y Carmen Silva Bóveda, por los delitos de prevaricato y cohecho pasivo agravado, por haber utilizado sus cargos como magistradas para favorecer a procesados, a cambio de ascensos laborales o impunidad en procesos abiertos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Su interlocutor, el influyente Eulalio “Lalo” Gomes, a la postre diputado por el departamento de Amambay.

La imputación toma como punto de partida las conversaciones mantenidas entre las entonces juezas con Gomes.

Según el acta fiscal, las magistradas emitieron resoluciones favorables a Waldemar Pereira Ribas, alias Cachorrâo y Anderson Ríos Villalba.

Ambas habían formado parte del tribunal de sentencia que absolvió a Pereira Ribas, como supuesto responsable del homicidio del comunicador Leo Veras, en el 2020 en Amambay.

Unas semanas después de ello, la jueza Silva le había pedido ayuda a Eulalio “Lalo” Gomes para levantar la suspensión de su colega Aguirre, procesada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Para ello prometió a Gomes que absolvería a Anderson Ríos Villalba, detenido en el Operativo Alba, por quien Gomes ya venía haciendo gestiones.

Alba fue un gran operativo, con diez fiscales y más de 100 policías, en el que luego de 19 allanamientos dentro y fuera del casco urbano de Pedro Juan Caballero, fueron detenidas diez personas vinculadas a casos de sicariato, bajo la sospecha de haber participado en el asesinado del comunicador Leo Veras.

“…Hoy ya iniciamos el juicio de Anderson en una de las causas… Le vamos a absolver. Necesito que le ayudes a la jueza Ana Aguirre para que esté conmigo en la otra causa. Necesito Lic. que no se le suspenda en su función a la jueza porque yo tengo con ella 2 votos para cualquier juicio…” le escribió la jueza Silva a Gomes, a lo que éste le respondió que le pase la causa y la carátula, para hablar con Jorge Bogarín, miembro del Jurado, y ayudar a la jueza Aguirre.

¿Cómo terminó la película? la jueza finalmente fue absuelta.

En chats posteriores la jueza Silva le pidió ayuda a Gomes para ser nombrada como Jueza de Garantías, a lo que Gomes le respondió que iba a operar para eso, para tener a su gente en el Poder Judicial, a lo que la jueza le dijo que podría contar con ella “incondicionalmente”.

Otro hecho se dio en noviembre de 2023, cuando Gomes ya era diputado y la jueza Silva le advertía:

“Buenas noches mi querido Diputado. Mañana vienen fiscales de Asu para 26 allanamientos para que tengas en cuenta.”. Esos 26 allanamientos se iban a realizar dentro de la operación “Pavo Real”, que tenían como objetivo a Jarvis Chimenes Pavâo.

Por esto último la ahora exjueza Silva también fue imputada por el delito de frustración de la persecución penal.

Las imputaciones fueron admitidas y las exmagistradas fueron convocadas para una audiencia de imposición de medidas para el 10 de febrero de 2026.

La fiscalía solicita para ambas medidas alternativas a la prisión, la prohibición de salir del país y la presentación de una fianza.

Siendo así las cosas, unos días después del fin de la feria judicial, dos exmagistradas irán a tribunales para conocer cómo continúa esta película que las tiene como destacadas protagonistas.

Recordándonos también ellas al ácido filósofo inglés, Francis Bacon, quien sentenciaba que un juez corrupto hace más daño que una banda de ladrones.

Y aunque no tuvo una vida precisamente ejemplar, Bacon sí fue un gran observador de la realidad.

Sigamos mirando entonces hacia el Poder Judicial.

Es allí donde se cocina la maldita impunidad, el mayor de nuestros problemas.

