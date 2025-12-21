Grado vs. Realidad

Los titulares destacan la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la confianza de los mercados globales. Sin embargo, mientras las autoridades festejan este logro técnico, millones de paraguayos se preguntan cuándo esos números positivos se traducirán en mejoras concretas en sus vidas cotidianas.

El contraste es doloroso. Tenemos grado de inversión, pero la canasta básica familiar se encarece cada vez más para una población que hasta se endeuda para comer. Incluso con un dólar históricamente bajo, los productos esenciales mantienen precios que asfixian el bolsillo del ciudadano común. Las calificadoras miran índices y proyecciones; las familias paraguayas miran sus heladeras vacías y las facturas impagas.

La corrupción continúa siendo el cáncer que devora las oportunidades de desarrollo genuino. El escándalo que se conoció en las últimas semanas e involucra al presidente de Petropar, Eddie Jara, en las enormes irregularidades de sus Declaraciones Juradas, es apenas el ejemplo más reciente: sobrefacturaciones millonarias, enriquecimiento inexplicable, y la misma impunidad de siempre. Los recursos públicos se evaporan mientras la desigualdad crece. ¿De qué sirve el grado de inversión si los fondos que deberían destinarse a educación, salud e infraestructura terminan en cuentas privadas?

Este grado de inversión debería ser un punto de partida, no de llegada. Nos demuestra que tenemos capacidad para cumplir con los mercados internacionales. Ahora necesitamos demostrar la misma capacidad para cumplirle a nuestra propia gente: inversión real que se traduzca en educación pública, salud accesible, infraestructura digna, y sobre todo, un combate frontal contra la corrupción con nombres, apellidos y condenas efectivas. Hasta que los logros macroeconómicos no se traduzcan en justicia social, seguiremos siendo un país de paradojas: rico en papeles, pobre en realidades.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

smoreno@abc.com.py