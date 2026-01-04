Ignominiosa caída de Maduro

Pero Maduro no presentó nada de eso. Sus fuerzas armadas “bolivarianas” fueron humilladas de un modo estentóreo por las de EE.UU., que apresaron ayer, sábado 3 de enero de 2026, al dictador de Venezuela que, sin embargo, era el Presidente de la República y su Comandante en Jefe.

Entre paréntesis, esta caída de Maduro evidencia y confirma que en la original Bahía de Cochinos, 17 de abril de 1961, el entonces presidente de EE.UU., John Kennedy, efectivamente abandonó a los patriotas cubanos que hubieran podido evitar la sempiterna dictadura marxista que todavía empobrece y oprime a los cubanos.

El actual presidente norteamericano, Donald Trump, es de otra clase: ejecuta lo que promete. Y había prometido, a los millones de venezolanos que se vieron empujados a salir de su país por la dictadura bolivariana y a los otros millones que no pudieron salir y vivían aplastados dentro de Venezuela, que los liberaría del opresor.

Me parece evidente que la acción norteamericana contra la dictadura bolivariana se está realizando al margen de las normas internacionales. Pero también me parece igual de evidente que “el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado”; es decir, las normas internacionales estaban sirviendo como soporte de un régimen oprobioso y estimo que el apoyo de los venezolanos a la acción norteamericana es ampliamente mayoritario.

El debate abierto es si las actuales normas internacionales siguen sirviendo a la felicidad de las naciones. Personalmente pienso que lo hacen cada vez menos, especialmente las que emanan de la también dictatorial “Unión Europea” que está exportando su modelo autoritario al mundo entero, pero especialmente a América Latina y a nuestro país.

Espero que los cipayos paraguayos de la “Unión Europea”, agavillados en las organizaciones “no gubernamentales” (ONG), vayan tomando nota de la acción norteamericana, y, principalmente, los que siguen agazapados en nuestro gobierno, operando a favor de los enemigos de la libertad.

Porque quiero recordar aquí el papel protagónico que los agentes del globalismo europeo, especialmente José Luis Rodríguez Zapatero y los socialistas españoles, tuvieron en la construcción, consolidación y mantenimiento de la dictadura bolivariana de Venezuela.

Con el curso de las horas se verá a las demás víctimas de la acción norteamericana, Lula, en Brasil; Petro, en Colombia; Díaz Canel, en Cuba, y no menciono a Daniel Ortega porque él, al menos hasta ahora, mantenía una curiosa relación especial con EE.UU.

Los acontecimientos están en desarrollo, así que hasta aquí llego por ahora.

evp@abc.com.py