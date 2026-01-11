Empezando el año

Fue la primera reunión del año, y el calor de la noche de enero empujó inmediatamente a una ronda de cervezas bien heladas.

Rápidamente surgió el primer tema: la intervención estadounidense en Venezuela.

Las posiciones en la mesa se marcaron automáticamente, algunos cuestionaron la prepotencia imperialista con la que realizaron una incursión armada en suelo extranjero matando a decenas de personas para detener a Maduro y su esposa, y otros justificaron la acción coincidiendo en argumentar que era la única manera de derrocar a un dictador instalado con un fraude electoral, que perseguía a opositores y que había generado el exilio de millones de venezolanos.

En lo que no discutieron es en que el control del petróleo fue la clave, y uno de los miembros de la mesa incluso comentó que había que agradecerle al presidente Trump que fuese tan explícito, haciendo innecesario que quienes estaban de acuerdo con la intervención tuviesen que inventar algún otro argumento.

El segundo tema de debate fue local: el proyecto del gobierno para reformar la Caja Fiscal.

No se pueden seguir jubilando personas a los 45 años o inclusive antes - disparó el primero, al justificar que era necesario modificar las reglas hace tiempo, por el gran agujero que se fue abriendo.

Más de 380 millones de dólares solo el año pasado - lo respaldó diciendo otro de los integrantes del grupo, al alegar que también era injusto que inclusive personas que nunca se van a jubilar tengan que pagar con sus impuestos las pérdidas de la Caja.

Sí, pero hay mucha insensibilidad - contrapuso uno más - aquí ni se les explicó a los maestros o jueces por qué se propone que la edad mínima para jubilarse sea a los 57 años.

Son una vergüenza, siempre metiendo la mano en el bolsillo de los más pobres - dijo otro, generando inmediatamente un guarará de opiniones cruzadas.

El Profe, quien como siempre escuchaba a todos antes de hablar, se dispuso a hacerlo, generando la inmediata atención y silencio en la mesa.

Algo hay que hacer - comenzó diciendo - el sistema tal como está no funciona, hay demasiadas diferencias entre los mismos sectores de funcionarios y ni qué decir comparando con quienes aportan al IPS - prosiguió.

Y uno de los grandes problemas es que los congresistas, que son los que tienen que aprobar esta reforma de la ley, gozan de una situación de privilegio mucho mayor. Pueden recibir una jubilación proporcional con solo 10 años de aporte, o incluso con 5 pueden seguir aportando para recibir también una jubilación. Y eso de que se autofinancian y el Estado no pone plata es mentira. El año pasado por ejemplo su Caja recibió 2 mil 500 millones de guaraníes, y para este año presupuestaron más de 4 mil millones para equilibrar sus finanzas. Ésto les saca totalmente autoridad moral para plantearle a nadie ningún tipo de sacrificio y este es uno de los temas fundamentales para aumentar el malestar social - argumentó.

El Profe les siguió explicando que el gobierno estaba abriendo algunos frentes, porque también estaba latente una amenaza de huelga de choferes de colectivos contra la aprobación de la ley de reforma del transporte público.

- Hay que ver qué pasa - siguió diciéndoles - porque los choferes anuncian una huelga para marzo o abril, los y docentes amenazan con no comenzar las clases en febrero si no hay una negociación sobre la Caja Fiscal - recordó.