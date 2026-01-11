Nosotros los boludos

Perplejos nos deja esa idea suya de ahorrar 1.500.000 guaraníes, a razón de 500.000 guaraníes por cada hijo que sea “extraído” del sistema privado de enseñanza… al sistema público de enseñanza bajo los árboles. Muchos pensamos que usted se ha burlado de todos los padres que ya tienen a sus hijos en el paupérrimo sistema público, y que aún así, no les alcanza la plata para darse ningún gusto ni excentricidad en el vivir cotidiano.

Ya que estamos, me sumo a su campaña de abaratamiento. Como las escuelas públicas dan almuerzo, exhorte a los padres a dejar de gastar en otras comidas: con una sola debería bastar para ahorrar plata del desayuno, merienda y cena. Este otro tema de que hay que pagar a las cooperadoras escolares, aproveche y mande a todos presos. Todos los que pidan plata para pintura, revoques, reparaciones de muebles, ventiladores, bebederos, comprar nuevos inodoros, artículos de limpieza o pagar un remedio para la maestra, que vayan a Tacumbú y al Buen Pastor.

Ir caminando al colegio sería más saludable. No solo ahorraría plata sino también no abarrotaríamos hospitales públicos para consultar con pediatras y pedir remedios que no hay. Y esto tan superfluo de exigir que lleven pasta dental y cepillo de dientes a las escuelas, ¿podríamos reemplazar con pasta de cenizas y bicarbonato de sodio con unos ramitos de moringa?

Quiero nomás advertirle que será difícil ayudarlo mientras Ud no pueda explicar cómo es que todos sus hijos fueron a un colegio privado top del Paraguay, y que una de ellos está ahora estudiando en una universidad privada de EEUU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ayude dando el ejemplo, Presidente. Hoy se publica en la página 2 de este diario que todos los gastos públicos para sostenerlo a usted en lo que comerá, usará de combustible y para viajes se va a duplicar este año con respecto al 2024: de más de 7.000 millones estará saltando a casi 15.000 millones. Ya ni me animo a preguntar qué comerá, qué delicias invitará a comer, a dónde viajará o si el combustible es para ir y venir de Timbuctú.

Disculpe, don Santiago. Intenté hacer un comentario serio, pero Ud. con sus títulos de economía estadounidense y mayor sabiduría financiera que yo, no colabora. Dése una vuelta por las redes sociales y verá cómo algunos se ríen de usted y otros ya explotan de la rabia.