Fotos reveladoras

Merced a haber viajado mucho en poco más de dos años que lleva como mandatario, se ha podido tomar fotos con presidentes de distintos países.

Uno con los que más fotos tiene es con el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

Luego de un recordado intento de sacarse una foto con él, cuando el mandatario norteamericano asumió el cargo, en una ceremonia a la que Peña no fue invitado y a la que no pudo ingresar, Trump lo compensó invitándolo a un evento en Egipto –en el que poco y nada tenía que ver– donde se firmaba un protocolo para la paz en Medio Oriente y en el cual apareció sonriente para la foto.

En agradecimiento, el presidente paraguayo propuso a Trump para el premio Nobel de la Paz, gesto que a su vez fue agradecido en una carta que le remitió Trump posteriormente.

Muchas de las fotos que se tomó Peña quizás en el futuro inmediato ni siquiera serán recordadas por la ciudadanía porque son con presidentes de países con los que el Paraguay no tiene una relación habitual. En realidad, en algunos casos, no se sabe bien para qué fue Peña a algunos países, más allá de una posible intención turística.

Ayer, Peña posó para una foto que pasará a la historia más por el que está ausente, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que por los presentes.

La ausencia de Lula es un mensaje político que se debe atender, teniendo en cuenta que es un actor político relevante y sobre todo clave para el Paraguay en la región.

Es obvio que Lula da Silva está en desacuerdo con el alineamiento automático de Peña y de Javier Milei, presidente argentino, con el Gobierno de los EE. UU. y lo quiso hacer evidente con esta ausencia en la foto.

Todos saben que el papel del presidente de Brasil fue clave para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea y así lo ratificaron las autoridades del viejo continente que, antes de venir a Asunción, primero fueron a Brasil y se sacaron la foto con Lula.

Habrá que ver en un futuro próximo si la apuesta de la política exterior de Paraguay por ser una suerte de perro faldero de los EE. UU. fue la más adecuada para sus intereses.

La foto de ayer puede convertirse a la larga en un recordatorio de un error cometido, cuando ya sea tarde para enmendarlo.

