La impunidad de siempre

Cuando los fiscales o los jueces no realizan su trabajo de manera eficiente, condenan a la población a sufrir de manera reiterada y periódica los mismos males de siempre. Nos acostumbran a que las cosas sean “así nomás”. Y lo peor es que lo malo ni siquiera sirve de mal ejemplo, por lo que estamos condenados a repetirlo.

La impunidad trae consecuencias, un claro ejemplo fueron las expresiones de José Duarte Penayo, minimizando crímenes de lesa humanidad, restando importancia al número de fallecidos en la cruel dictadura, relativizando la historia, abriendo un marcador de muertos entre colorados y liberales.

Es la impunidad la que permitió a los herederos del terrorismo de Estado seguir gozando de la gran vida a costa del dolor de las familias de los paraguayos que quedaron bajo tierra y rellenando fosas comunes olvidadas. Hablamos de relativizar porque los hechos históricos no son un partido de fútbol en el que me toca apoyar a mi equipo. ¿Qué dirían los antiguos dirigentes colorados que fueron perseguidos, exiliados o aniquilados ante esta generación que nuevamente los humilla de esta manera?

Decir que los otros periodos de inestabilidad política resultaron peores porque, según su cálculo, el número de fallecidos es menor que en los periodos del Partido Liberal demuestra solamente fanatismo.

Duarte Penayo ahora tiene un alto cargo vinculado al sistema educativo. ¿Será que el negacionismo de la dictadura será la nueva política y a partir de ahora nos obligarán a decir que se trataba de un “periodo constitucional al mando del excelentísimo presidente, general Alfredo Stroessner”? ¿Cuál será el próximo paso? ¿Querrán cambiar el rótulo de dictadura por otro que suene menos fuerte?

El debate da perfectamente lugar al punto que me gustaría resaltar sobre el Paraguay democrático. En todos estos años sentimos que los esfuerzos por impedir la impunidad fueron insuficientes. Crímenes de lesa humanidad, robos atroces al Estado, titulaciones indebidas de tierras, blanqueo de dinero malhabido, entre otros hechos que nunca fueron investigados y, por lo tanto, son demostraciones de que la historia puede volver y darnos una bofetada.

