Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Este espacio de alto nivel reunió a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos más urgentes de América Latina y el Caribe y de construir, a través del diálogo, propuestas orientadas al crecimiento, la inclusión y la competitividad. El Foro permitió además mostrar al mundo una región dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como una región solución frente a los grandes retos globales.

Durante las distintas jornadas se abordaron temas vinculados a la economía, la inteligencia artificial, la innovación, la tecnología y los factores sociales que sustentan el desarrollo social y económico sostenible de la región. En este marco, considero relevante destacar uno de los datos más alarmantes expuestos durante el panel dedicado a la educación en América Latina y el Caribe.

En dicho espacio se señaló que más del 55 % de los niños de la región carecen de la formación necesaria para la lectura comprensiva, frente al 26 % registrado en los países de la OCDE.

Asimismo, se informó que más de 120 millones de estudiantes en América Latina no contaban con la formación ni con el acceso a información adecuada para construir un proyecto de vida digno.

También se advirtió que la falta de educación, información y competencias expone a los jóvenes a una mayor vulnerabilidad frente a la manipulación, lo que impacta directamente en la defensa de las democracias. En este sentido, se destacó que solo entre el 16 % y el 25 % de los jóvenes en América Latina y el Caribe manifestaban apoyo a la democracia, una cifra que genera profunda preocupación.

A partir de estos planteamientos, reafirmo la urgencia de que las políticas de desarrollo social y económico sostenible incorporen de manera prioritaria políticas educativas responsables, basadas en el acceso a información veraz y en la provisión de herramientas que permitan a las nuevas generaciones desarrollarse con dignidad, fortalecer su conciencia democrática y competir en un entorno social y económico cada vez más exigente.

La educación fue presentada como un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia y para la construcción de un desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe.