En Concepción se van conociendo a los candidatos que pretenden llegar a ocupar esos cargos por 5 años.

Ya se empiezan a escuchar y leer ciertas propuestas, todas muy buenas por cierto, pero de allí a que se concreten seguramente se sabrá cuando culminen sus mandatos los electos este año.

Sería injusto no reconocer lo realizado por los últimos jefes comunales, principalmente en obras. Pero también sería injusto obviar lo mucho que falta por hacer en el distrito, que no solo se limita a la ciudad de Concepción, sino que también existen comunidades rurales que forman parte del distrito.

Seguramente existen muchos desafíos para las autoridades municipales que deberán asumir a finales de este año. Algunos de los que se pueden mencionar son: desagüe pluvial, cloacal, el mantenimiento de las calles, el tránsito, animales sueltos en las calles, terrenos baldíos sucios, el ordenamiento territorial, entre otros.

Tampoco se puede dejar de lado el mantenimiento de los espacios públicos, la limpieza y seguramente varios aspectos más que se precisan dar especial atención por quien asuma no solo la Intendencia, sino también un lugar en la Junta Municipal.

A todo esto se le deben de sumar las necesidades que tienen las poblaciones campesinas ubicadas dentro del distrito. Uno de los principales pedidos de las comunidades rurales suele ser la reparación de los caminos terraplenados.

Elegir a los representantes que puedan llevar adelante estos desafíos queda en manos de la ciudadanía que con el voto de cada poblador de esta parte del Paraguay elegirá a las personas que deben encabezar los trabajos para superar estas deficiencias. Y una vez electos los propios habitantes del distrito también deben colaborar para llegar a cumplir estos desafíos.

El manejo transparente de los recursos públicos por parte de las autoridades también es muy importante para la ciudadanía. Y eso también constituye un gran desafío para los electores, elegir a quienes realmente demuestran su honestidad a la hora de administrar el dinero del pueblo.

