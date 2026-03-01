Más daño que beneficio

En nuestro país, la generación de la energía eléctrica está asegurada a través de las grandes hidroeléctricas como Itaipú, Yacyretá y Acaray, lo cual garantiza la capacidad de uso para toda la población; sin embargo, la distribución a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es un enorme dolor de cabeza.

La cuestión es mucho más crítica en el Alto Paraguay en relación con el deficiente servicio, pues no se trata solo de la interrupción o cortes de luz, sino de los tremendos daños económicos que sufren los usuarios, con la pérdida de sus electrodomésticos, que son afectados por la inestabilidad de voltaje.

Las familias de las diferentes comunidades de la zona viven con el Jesús en la boca, pues apenas se producen los cortes deben correr a desenchufar sus electrodomésticos para evitar que se quemen cuando se reponga la energía y el voltaje llegue a superar los 350 voltios, lo que hace explotar los focos de luz.

Sin embargo, aquellos que no se encuentran en sus casas de seguro serán víctimas de esta energía, hasta si se quiere criminal en la forma en que llega a la zona.

El tratar de mejorar este panorama está directamente relacionado con la inversión que pueda hacer la ANDE en el departamento, donde no existe una sola subestación; es por eso que las líneas del tendido eléctrico recorren cientos de kilómetros sin que tengan una estación de suministro cercana que les pueda generar energía segura y estable.

La licitación pública internacional que posibilitará la construcción de una subestación en la localidad de Carmelo Peralta está paralizada y hasta la fecha se desconoce qué acciones realizarán desde la ANDE para destrabar el proceso burocrático.

Si bien es cierto que Alto Paraguay cuenta con una escasa población, sin embargo es el segundo departamento con mayor cantidad de cabezas de ganado vacuno, y más del 30% de la carne que se produce en la zona es exportada, por lo que, de contar con energía segura y de calidad, podría generar la venida de inversionistas deseosos de instalar algún tipo de industria, como ser algún frigorífico.

En esta situación en que los usuarios reciben la energía de la ANDE, antes que ser un beneficio, es mayor el daño que se genera.

