Política y reglamento escolar

La cuestión es que a partir de que salió el Código de la Niñez y la Adolescencia, en 1997, la gente entendió muy mal el espíritu de la Ley. Muchos creyeron qué los chicos ya pueden hacer lo que quieran, sin tener límites. Nada más lejos de la realidad. Es cierto, no podés usar la violencia ni el maltrato con tus hijos. La ley mira el interés superior del niño, obligando a los padres, a brindar todas las necesidades materiales y afectivas de las criaturas para su bienestar y desarrollo.

En ningún artículo no dice que los chicos deben vivir a su manera, faltando respeto a los mayores. Paso de que mi generación vivió una crianza muy estricta y a partir del golpe de 1989 todo cambio y salieron nuevas normativas acordes con la democracia y el Estado de derecho. Al tener derechos también contamos con deberes. Y yo pienso que si un menor está bajo custodio de sus padres, tiene que obedecer hasta cumplir 18 años. Con la mayoría de edad, puede salir de casa y buscar trabajo para ser independiente. La vida adulta conlleva responsabilidades y compromisos.

Así como el colegio pone sus reglamentos, la casa también debe ser ordenada y debe existir una autoridad de parte de los padres. De hecho que la comunidad educativa la conforman docentes, alumnos y padres que apoyan. Sabemos que la casa es la primera escuela y todos los valores son transmitidos por papá y mamá. En este caso, el colegio impone sus coordenadas qué deben ser cumplidas.

Para el decoro y el respeto se imparten estas reglas, muy acertadas. Irse con ropas desaliñadas, como los vaqueros todos con agujeros, a mí me parece de mal gusto. Así mismo que las niñas lleven faldas cortísimas. Ni hablar de los horribles tatuajes que descomponen esas pieles tan tersas y transparentes. Los colores que usan para teñirse el pelo, no queda bien pues la juventud naturalmente luce maravillosa. Y tratándose de vapeador ya se cansan los doctores repitiendo mil veces, los daños en salud, que producen. Y en cuanto a celulares, distrae mucho en clase. Se puede emplear para consultas e investigaciones. Según criterio de profesores.

Es cierto, no solamente hay que hacer cambios en estos puntos para lograr una mejor educación. Faltan muchos otros aspectos. Leer más para tener criterio propio y pensamiento crítico. Amar las fechas como 1 de marzo. Me encanta que los militares hagan homenaje en Cerro Corá por día de los Héroes. Cada casa debe lucir una bandera. Los estudiantes deben participar de desfiles, reunirse en plazas, hacer teatro callejero, recitar y cantar.

Debemos celebrar con gratitud inmensa y alegría esas fechas patrias. Reafirmar el sentimiento de patriotismo y soberanía nacional. Cantar nuestro himno nacional. Vamos juntos por la educación. Para la revolución cultural y el cambio. Vamos hacia nuevos paradigmas para levantar la nación. Sabemos que el cambio está en las aulas y en la mente de cada uno de esos estudiantes que deben ser guiados con autoridad y firmeza. Eso es también educar con el corazón. Una mentalidad renovada para una patria mejor. Gracias a la directora del Colegio John F. Kennedy de a Capiatá por esa iniciativa. En el futuro se agradecerá mucho esta medida.

Porque así se protege a los estudiantes. No siendo permisivos. Poner un poco de límites está bien. Ese es compromiso y se está sembrando semillas de esperanzas.