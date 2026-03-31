Política y penitencia

Sin embargo, cuanta falta nos hace ejercer el pensamiento crítico sobre la situación que vive la sociedad y la realidad política donde todos pelean por el poder. Más todavía ahora que los precandidatos a intendente y concejal, se encuentran en pleno proselitismo.

Sería bueno que piensen un poco en la finalidad de la política que es la búsqueda del bien común y no la forma más segura y rápida de enriquecerse ilícitamente. Que piensen un poco estos líderes que de ellos depende gran parte del desarrollo del país. De su gestión depende la salud, la educación, la seguridad, el transporte, trabajo, servicios básicos y progreso. No puede ser que ellos roben escandalosamente las arcas públicas y nosotros impotentes e indignados, no podemos hacer nada.

Solo vienen a pedirnos votos y luego ya no se dignan de oír nuestros reclamos. Es culpa de nosotros también depositar la confianza en personas que nunca hicieron algo bueno por su comunidad y buscan seguir escalando en los cargos, cada vez más altos. Y ganando siempre más.

Las municipalidades son las gallinas de los huevos de oro. Reciben royalties, fonacide, dinero de impuestos, multas y cuantas cosas más. Tienen sus amigos a Quienes les aprueban las obras de asfaltado, hacer escuelas, cantinas, academias, plazas, parques, señalizaciones y semáforos. La gente mira que ni un kioskito podés abrir sin su aprobación. Por eso comienzan por ser concejales para luego aspirar a intendente, gobernador, diputado y senador. Siempre están rondando por esos círculos con todos sus amigos, vecinos, compadres y familiares.

Claro que hay algunos que trabajan y son honestos. Muy pocos y contados con los dedos de la mano. La mayoría deja un triste mensaje a la juventud y la población. Son ladrones públicos qué desean eternizarse en el poder. Es la única carrera que conocen. Está bien, aplaudimos si hacen algo positivo. Por ejemplo si mantienen limpia la ciudad, si recogen la basura, arreglan las calles o el tráfico, ponen transporte o cuidan las plazas y parques. Ellos tienen muchísimas funciones hasta la parte artística y cultural. Todo les compete porque es el gobierno de vecinos y no se les escapa ninguna función. Por eso, estos candidatos deben reunir muchos requisitos éticos, morales y profesionales. Para mi que tienen que ser ingenieros o arquitectos.

No puede ser un ignorante que ni siquiera sabe hablar. Es fundamental qué sepa expresarse correctamente. Y es más importante todavía que accione y se ponga a trabajar con honestidad y compromiso. Siempre los que salen por la puerta grande sin bien recordados por el pueblo. Ya que recorrieron barrió por barrio, para ver y escuchar las necesidades de la gente. En los municipios ellos se pueden lucir magníficamente haciendo cosas buenas.

Hoy por hoy, pululan como hongos, los precandidatos y pelean a morir por los votos.

Hacen cualquier artimaña para convencer a la gente. Ofrecen dinero, compran cédulas y prometen trabajo. Son como magos dispuestos y capaces de los mayores milagros.

Tenemos que tener mucho cuidado para no caer en sus trampas y mentiras. Ya demasiado tiempo nos engañaron y manipularon. Es hora de mirar bien el curriculum de los postulantes para dar el voto. No nos dejemos guiar por colores ni fanatismo.

Seamos responsables porque después ya será muy tarde.