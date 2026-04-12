Cinismo electoral sin límites

En el Alto Paraguay, por ejemplo, y en vísperas de las elecciones municipales, podemos de nuevo observar estas mismas actuaciones de puro cinismo de parte de la clase política. Así vemos publicaciones en las redes sociales de cuando los políticos visitan las comunidades indígenas y tratan a estas personas como verdaderos amigos; es más, muchos inclusive los alzan a pasear en sus costosos vehículos.

Otros los llaman inclusive hermanos y los reciben en sus propios hogares, donde los hacen sentar en sus mesas y comparten con ellos la comida, o simplemente se encargan de figuretear en la preparación de alimentos que luego sirven a los nativos; todo es amor y ternura.

Mencionamos a los indígenas, atendiendo que es una parte mayoritaria de los habitantes en este departamento chaqueño, donde existen varias etnias; sin embargo, el teatro de los políticos se da con todos. Este es el momento en que, al pasar por las calles de las comunidades a bordo de sus lujosas camionetas, lo realizan sin prisa y con las ventanillas abiertas para lanzar un saludo a las personas.

El teatro de falsedades realizado por los candidatos a cargos electorales es realmente impresionante, como también lo es la falta de razonamiento de los electores, que fácilmente se dejan engatusar, muchos de ellos, lógicamente, tras la obtención de algún tipo de beneficio económico.

La razón del porqué se sigue repitiendo este mismo guion de una vieja y gastada película, siendo los actores los políticos mentirosos y los electores engatusados, tal vez sea porque no existen buenos candidatos, y hasta quisiéramos creer que las personas se dejan engañar a sabiendas de que es la única manera de obtener algo de esta sucia política, pues una vez que el candidato acceda al cargo pasarán varios años en que serán llamados al olvido.

En este panorama de falsedad política y de falta de propuestas serias y creíbles de parte de los candidatos a los cargos electivos municipales (intendente, concejales), se presagia escaso desarrollo para los cuatro distritos, y todo continuará como desde hace años, en medio de numerosas carencias sociales en el Alto Paraguay.

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