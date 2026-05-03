Reelección y cortina de humo

Era evidente que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Juan Carlos Baruja, era el candidato de Horacio Cartes para integrar la dupla presidencial del 2028 con Pedro Alliana.

Pero a Alliana le preocupó el hecho de que esto fuera tan público y notorio porque lo hacía aparecer como un títere. La situación se complicó aún más con las dudas que surgieron en las últimas semanas sobre el estado de salud de Cartes.

Alliana suspendió el anuncio de quien será su compañero en la dupla pero, Cartes se encargó esta semana, en su primer discurso público, de ratificar públicamente que el candidato a la vicepresidente es Baruja, con lo cual quedó claro para todos que él sigue decidiendo todas las cuestiones políticas de importancia en Honor colorado.

La actitud de Cartes de restarle trascendencia a Alliana remite de alguna manera a aquella máxima expresada hace muchos años atrás por Luis María Argaña: de que para ganar las elecciones no importa que el candidato sea Pato Donald o Ñakyrã Pire, con tal que sea un colorado

Esta situación también puede vincularse a la jugada que impulsa el cartismo en el Congreso para abrir la posibilidad de que el expresidente Horacio Cartes pueda ser candidato a senador en el 2028, a través del simple cambio de una ley.

Si logran eso, Cartes puede imaginarse inclusive como futuro presidente del Senado y ubicarse así en la línea de sucesión para ser presidente de la República en caso de una doble acefalía.

Además, hace unos días, Alliana dijo que su candidatura presidencial para el 2028 depende de que Cartes siga al frente del Partido Colorado, para lo cual el exmandatario debería presentarse para ser reelecto en ese cargo.

Pero, si fuera cierto que también se presentará para ser candidato a senador activo, la posibilidad es que, si Alliana llega a la presidencia de la República, Cartes directamente tenga la posibilidad de reemplazarlo en caso de que él deje la vacancia.

Tampoco se puede descartar que esto de reglamentar la senaduría vitalicia no sea más que una cortina de humo para no tapar las promesas incumplidas de Santiago Peña y lo mal que están las cosas para el bolsillo de la mayoría de la gente.

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