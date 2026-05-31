La bioceánica y el Alto Paraguay

La red vial bioceánica de más de 2.000 kilómetros pasa por países como Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. Los productores de esas naciones podrán utilizar esta carretera para hacer llegar sus productos hacia los puertos del Pacífico y, de allí, navegar hacia los países del Asia, con lo que se podrá ahorrar más de 8.000 kilómetros de recorrido, en relación con lo que se debe transitar actualmente por el océano Atlántico.

En nuestro país, el trazado abarca más de 600 kilómetros que pasan por territorio chaqueño de los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón. A esto se le suma el Puente de la Bioceánica, actualmente en su etapa de culminación, y que unirá a las localidades Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y Puerto Murtinho (Mato Grosso do Sul, Brasil).

Sin duda, este ambicioso objetivo del corredor bioceánico traerá beneficios económicos inimaginables a toda esta región, menos al Alto Paraguay, al menos en la situación de abandono en la que se encuentra actualmente, donde con cada temporada de lluvias sus pobladores quedan aislados.

Si bien las estadísticas dan cuenta de que el Alto Paraguay, con casi dos millones de cabezas de ganado vacuno, es el segundo departamento ganadero más productivo del país, y que más del 30% de la carne que se produce en la región sirve para la exportación, sin embargo, debido a la falta de caminos de todo tiempo, no se puede llegar a cumplir con los compromisos asumidos con los centros frigoríficos.

También se encuentran los productores agrícolas de granos con un excelente nivel de desarrollo en la zona norte del departamento, pero ¿de qué servirá toda esta fuerza productiva si no se puede llegar a tiempo a los mercados?

Mientras el Estado paraguayo no se decida a construir caminos de todo tiempo en este departamento, el corredor bioceánico solo pasará de largo por el Alto Paraguay, sin dejar ningún beneficio económico para los pobladores de la zona. Sería algo así como un largo y acariciado sueño frustrado.

En el Alto Paraguay se necesitan caminos de todo tiempo que posibiliten la unión con la Bioceánica, para así potenciar la economía y romper para siempre el aislamiento.

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