Máquinas de voto y UE

El ingeniero Derlis Gregor, cuyos informes son la base de la crítica que el partido Cruzada NaZional hace contra las máquinas de votación, cursó sus maestría y doctorado en Electrónica en la Universidad de Sevilla, España, mediante financiamiento de la Unión Europea, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sigue beneficiado con aportes de la Unión Europea como jefe del Grupo de Investigación en TIC e Innovación Medioambiental (TIMe) y Jefe del Laboratorio de Sistemas Distribuidos (LSD) de la Fiuna, vía iniciativas como “Horizonte Europa” y Erasmus.

El ingeniero Luis Benítez, cuyos informes son base de la crítica de legisladores como Diosnel Aguilera contra las máquinas de votación, es quien formuló las críticas a las máquinas de la ong Tedic, que recibe fondos de la Unión Europea a través del “Consorcio Latinoamericano de Derechos Digitales” vía proyectos como “Bootcamp–Derechos Humanos y Tecnología”; el “Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia” y el “Observatorio Antipyrawebs” y está vinculado a ong como “Alianza Digital América Latina y el Caribe” con financiamiento directo de la Unión Europea. Por eso su propia ong, “Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial”, impulsa la imposición en nuestro país de las normas digitales europeas.

No me parece que sea casualidad que el senador Éver Villalba, quién lidera la crítica contra las máquinas de votación, haya recurrido a los trabajos de los mencionados ingenieros para desacreditar nuestro sistema electoral, pues Éver, que defendió apasionadamente en el Congreso el “Convenio de Financiación de la Unión Europea para el sector educativo en Paraguay”, es investigador científico categorizado en el Nivel I del PRONII-CONACYT para el que la Unión Europea financia proyectos; y es directivo principal de la Universidad Nacional de Pilar que recibe fondos del programa Erasmus+ de la Comisión Europea; de las “Redes de Cooperación Universitaria Intercontinental” y de “Horizonte Europa”.

En el informe de la “Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Paraguay” está la clave. Los europeos quieren volver a imponernos las listas sábana por 4 argumentos que plantearon explícitamente: 1. Supuesto descontrol del financiamiento de campaña; 2. Supuesta destrucción de la paridad y retroceso en la participación femenina; 3. Supuesto debilitamiento estructural de los partidos políticos y 4. Supuesta dependencia de la tecnología para el escrutinio.

En realidad, excusas para restringir el derecho del pueblo a elegir y para asegurar el control de las élites cipayas sobre el Congreso.

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