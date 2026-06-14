Electorado subestimado

Tras la derrota, en ambos sectores comenzaron las búsquedas de explicaciones y aparecieron todo tipo de argumentos. Se habló de errores de los candidatos, fallas en la estructura partidaria, decisiones equivocadas e incluso de supuestos fraudes. Sin embargo, llamativamente, casi nadie puso la mirada en el verdadero protagonista de una elección: el ciudadano y su capacidad de tomar una decisión consciente en las urnas.

Una vez más quedó demostrado que una parte importante de la clase política sigue subestimando al electorado. Se mantiene la antigua creencia de que los votos pueden ser controlados únicamente mediante estructuras partidarias, recursos económicos o liderazgos tradicionales. Pero la realidad muestra que los ciudadanos son cada vez más críticos y están dispuestos a castigar con su voto a quienes consideran que no representan sus intereses.

Ciudad del Este es quizá uno de los ejemplos más claros de esta nueva dinámica política. En los últimos procesos electorales, los votantes han demostrado que tienen la capacidad de derribar estructuras que parecían invencibles y poner fin a ciclos políticos que provocaron un enorme daño a la administración y al desarrollo de la ciudad.

La derrota de grupos con larga trayectoria política también debe ser entendida como un mensaje de la ciudadanía. Los tiempos han cambiado y el respaldo popular ya no es un patrimonio permanente de ninguna familia, movimiento o partido. La confianza del electorado debe ser construida y renovada con hechos, propuestas y resultados.

Por ello, aquellos que hoy celebran una victoria tampoco deberían dormir sobre sus laureles ni cometer el mismo error de sus adversarios. La historia política reciente de Ciudad del Este demuestra que el electorado observa, evalúa y, cuando considera necesario, también pasa factura.

La mayor lección que dejan estas elecciones es que ningún grupo político es eterno y que el verdadero poder siempre reside en la voluntad de los ciudadanos. Ignorar esa realidad es, posiblemente, el primer paso hacia una futura derrota.

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