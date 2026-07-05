“Ndejapu”, Presidente

En esta región no existe tal obra educativa, ni siquiera algún proyecto de construcción, o las famosas paladas iniciales de algún Centro Educativo Emblemático, a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias, por lo tanto, Presidente “ndejapu” (sos mentiroso).

Los pobladores de esta parte del país ya están acostumbrados a las mentiras del presidente Peña, quien en reiteradas ocasiones, cuatro para ser más preciso, había prometido que asfaltaría caminos en la zona; sin embargo, en estos tres años de mandato, el gobierno actual no logró colocar ni un centímetro de asfalto.

En lo que se refiere al camino asfaltado de la Bioceánica que pasa por el Alto Paraguay, no corresponde precisamente a este gobierno, pues se inició en el gobierno de Mario Abdo Benítez; por lo tanto, Peña no logró colocar aún ni una molécula de asfalto en la zona.

El presidente se jacta del desarrollo que generará el nuevo Corredor Bioceánico, alegando que significará un despliegue económico para todo el país, pero de forma específica para el Chaco, y tiene mucha razón, pero lastimosamente para el 80% de la región del Alto Paraguay este progreso no llegará.

Sucede que, al no existir caminos de todo tiempo para llegar a Fuerte Olimpo, Bahía Negra y Puerto Casado, tampoco se tendrá una conexión segura con la ruta bioceánica, pues basta una pequeña lluvia para que estos tramos queden convertidos en trampas mortales, y ocasionen el permanente aislamiento de las comunidades.

Más del 80% de la población del Alto Paraguay, y similar porcentaje en la producción ganadera y, últimamente agrícola, se localizan en estas regiones carentes de caminos de todo tiempo. El puente internacional y el camino de la bioceánica, que cruza por territorio del Alto Paraguay, solo beneficiarán a los pobladores de Carmelo Peralta.

Al mentir sobre la construcción de este tipo de centros educativos en el Alto Paraguay, así como el incumplimiento de sus promesas sobre la construcción de caminos de todo tiempo, el presidente Peña no hace otra cosa más que profundizar el abandono de este postergado departamento chaqueño que tiene un gran potencial.

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