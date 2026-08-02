Todo esto debido al informe presentado por los directores de escuelas y colegios, donde se mencionaba las diferentes deficiencias en las estructuras edilicias.

Ante esto los docentes y alumnos debieron de instalarse bajo árboles, tinglados, en capillas y cualquier lugar donde se tenga más seguridad que en las aulas.

Muchos padres optaron por trasladar a sus hijos a instituciones donde no se tenían los peligros de derrumbes.

Con el paso del tiempo se realizaron verificaciones técnicas a los establecimientos educativos, donde se supo con exactitud los locales escolares que requerían de urgentes intervenciones y quienes no.

Algunas municipalidades ingresaron dentro del llamado a licitación ciertas obras en las escuelas que precisaban de los trabajos para mejorar las condiciones de las infraestructuras.

Casi al final de la primera etapa del presente año lectivo algunas instituciones utilizaron la enseñanza virtual ante la incomodidad que tenían los alumnos y docentes a la hora de desarrollar las clases presenciales.

Para la segunda etapa del año lectivo se informó que finalmente son 54 las instituciones educativas que no podrán utilizar sus salas de clases, bibliotecas, direcciones, entre otras. Ante este escenario se gestiona actualmente aulas móviles, convenios con universidades privadas para utilizar sus salas de clase, por ejemplo.

Mientras se concretan estas opciones los estudiantes y profesores continúan desarrollando sus actividades en lugares y formas que no contribuyen al aprendizaje.

Quizá muchas instituciones encuentren mejores condiciones para sus docentes y alumnos para lo que resta del presente año académico. Los que no tengan esa posibilidad seguramente tendrán que suspender las clases debido a las lluvias, por el calor u otras situaciones. Ojalá que para el siguiente año, cuando se inicien las actividades escolares, estas 54 instituciones tengan sus instalaciones en condiciones para albergar a los estudiantes y docentes.

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