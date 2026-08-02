En otras lamentables situaciones se produjeron muertes de criaturas, siempre debido a la falta de estos profesionales de blanco.

En otros casos, pacientes que necesitaban entrar en cirugía no soportaron el largo viaje de evacuación hacia hospitales de otras regiones. Todo esto pone de manifiesto la tremenda precariedad sanitaria que se vive por estos lugares.

En pleno siglo XXI, y con toda la tecnología disponible, se debe buscar la manera de evitar la muerte de las personas, que, si hubiesen tenido la oportunidad de ser atendidas en hospitales de referencia, estamos seguros de que aún estarían con vida.

En Fuerte Olimpo acaba de culminar la construcción del enorme Hospital Regional. Los trabajos duraron cuatro largos años y se destinaron más de G. 18.000 millones del dinero público para dicha majestuosa obra.

Esta construcción abre una ventana de esperanza para las familias chaqueñas que viven en estas zonas lejanas, y existe una gran expectativa sobre la funcionalidad que podría brindar este nosocomio.

Sin embargo, ahora viene lo más importante: proceder a equipar el enorme local y, sobre todo, incentivar la venida de médicos especialistas que quieran trabajar en la zona.

Se tiene terminada la obra, pero, en las condiciones en que se encuentra, si no se procede a equiparla y dotarla de médicos especialistas, entonces solo será un enorme cascarón, y los problemas de salud de la gente continuarán en el abandono de siempre.

Si se procede únicamente a dotarla de mobiliarios nuevos y contratar más personal administrativo y de blanco, pero sin ninguna especialidad, la historia de carencia sanitaria será la misma, y el nuevo hospital solo sufrirá una especie de mudanza de personal desde la vieja infraestructura.

El Ministerio de Salud debe buscar la manera de incentivar económicamente la contratación de médicos especialistas y dejar de repetir la vieja frase de que nadie quiere venir a trabajar en la zona.

Por de pronto, esta magnífica construcción representa una verdadera ventana de esperanza para los pobladores del Alto Paraguay.

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