Reciclar desechos, no discursos

La falta de políticas públicas enfocadas al reciclaje de residuos es tan nula, que ni siquiera podemos disfrazar la realidad diciendo que es insuficiente. Lo que es más triste es que ni siquiera hay promesas o proyectos serios que puedan implementar un programa así en cualquier plazo.

Basureros para lo orgánico, para los papeles o para los plásticos, una imagen muy alejada de nuestra realidad, no los vemos por ningún lado. Pero no solamente eso, nunca se ha generado la conciencia suficiente para que la población sea parte de la solución, para que sepa utilizarlos si existieran.

Cuando otros países dan a conocer la manera en que reciclan los residuos residenciales nos damos cuenta que estamos completamente en “orsai”, como se diría en las canchitas del barrio. Las instituciones educativas de diferentes niveles intentan generar conciencia sobre el reciclaje y sus beneficios, pero hasta ahora -que sepamos- ningún municipio o el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible han implementado exitosamente algún programa que genere el reciclaje de toneladas de residuos por medio de políticas estatales.

¿Cuántas plantas de reciclaje que cumpla con los estándares necesarios existen en el país? Los recicladores encontraron en la basura un oficio y su forma de vida ante la ausencia de las mismas. Nosotros seguimos disponiendo de vertederos al aire libre, a pesar de que hace más de 20 años que se menciona un “cierre definitivo”. Y pensar que el reciclaje, no solamente es beneficioso para el ambiente, también genera recursos que ahora mismo están en la basura.

Se habla de proyectos de recuperación de la zona, un espacio que definitivamente puede dar a la capital más metros cuadrados de parques y áreas de esparcimiento, pero es más posible que se invierta en costosas consultorías que en las soluciones. Al menos, a eso nos tienen acostumbrados las autoridades de nuestro país y de nuestras ciudades, logran siempre su propio bienestar.

Todo esto nos lleva a pedir a los candidatos que, una vez electos, pasen de las palabras a la acción por medio de una buena planificación. Porque discursos reciclados seguimos escuchando, pero del reciclado de residuos domiciliarios, nada.

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