El voto que sacudió el poder

Representa una de esas jornadas en las que el electorado capitalino, saturado del deterioro cotidiano y de la opacidad en el manejo de la cosa pública, decide utilizar el instrumento más contundente de la democracia: el voto castigo. Asunción, históricamente severa con los deslices del poder, ha vuelto a hablar con absoluta claridad.

El triunfo de la plataforma opositora responde a la confluencia de factores que venían madurando en la sociedad urbana. En primer lugar, la oposición logró articular una unidad real y estratégica bajo la alianza “Juntos por Asunción”, evitando las dispersiones que en comicios anteriores terminaron sepultando cualquier opción de cambio.

A esta arquitectura política se sumó la figura de la propia Núñez, cuya combinación de solvencia técnica —acreditada en su paso por la función pública— y perfiles académicos resonó fuertemente en una clase media harta de la improvisación y los aparatos partidarios endogámicos. La oposición entendió algo que durante mucho tiempo pareció imposible: que divididos podían ganar discursos, pero juntos podían ganar elecciones.

Para la Asociación Nacional Republicana (ANR), el impacto es severo. Perder la capital no es una derrota menor; es la pérdida del principal escaparate de poder y de un motor clave para su maquinaria de contención política.

Este revés expone con crudeza los límites del pragmatismo y de la movilización tradicional cuando se enfrentan a un electorado urbano informado, conectado y refractario a la lógica del clientelismo. Las secuelas internas para el movimiento oficialista y la dirigencia partidaria no tardarán en sentirse, reabriendo debates postergados sobre la idoneidad de los liderazgos impuestos sobre la base social.

De cara al futuro, el panorama político nacional se reconfigura de manera inevitable. Soledad Núñez emerge de esta contienda consolidada como una figura de peso específico en el tablero nacional con proyección directa hacia las presidenciales de 2028.

Sin embargo, antes de encarar proyectos de mayor escala, la intendenta electa tendrá que resolver el reto inmediato de la gobernabilidad: gestionar una ciudad quebrada en lo financiero y lo operacional, administrando un contrapeso ineludible en la Junta Municipal y obligada a una cohabitación inevitable —y compleja— con el Gobierno Central.

Las urnas han dictado sentencia. Le toca ahora a la nueva gestión demostrar que el voto ciudadano no fue solo un rechazo al pasado, sino el comienzo de un modelo verdaderamente eficiente de ciudad.