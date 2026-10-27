Entonces me puse en modo película “Todos los hombres del presidente” donde el guionista William Goldman inventó la frase “follow the money” (sigan al dinero). Le dije a mi vendedor, que en ese momento ya era cobrador: La política antes era ideas y acción, ahora es dinero y corrupción, de modo que para entender las crisis basta con seguir el dinero.

Antes era Cartes-Estado-Cartes, y se picoteaba donde había dinero, ahora hay dos ejes principales, Ueno-IPS/Itaipú-Peña y Hambre Cero-Gobernadores-Peña. El gobierno no podía funcionar porque era bicéfalo, ahora hay una sola lapicera. La totalidad de la plata que se mueve en esos dos ejes, depende de la lapicera que está en el palacio de gobierno, no ya en el quincho ni en la junta de gobierno.

Cartes se retiró y solo queda Peña para hacer la chapa presidencial con los gobernadores. Algunos dirán…y los diputados. Antes sí, ahora ya no, porque el que pone la plata en el interior para la campaña electoral es Hambre Cero y a él deben alinearse quienes aspiran a un curul. Y el que pone la plata en Asunción y Central será Peña con ayuda de Ueno-IPS y de empresarios amigos.

Entonces por qué Cartes decidió cambiar a Alliana, por qué cabalgó y descabalgó a Baruja y por qué decidió que Honor Colorado no presentará candidatura alguna, preguntó. Porque Cartes recién se dio cuenta que perdió poder cuando su pedido de informes al BCP sobre Ueno fue respondido con unos memes. Y se va justo cuando llega la “tropa” norteamericana con propuestas de inversión público-privada, oficinas antilavado y antiterrorismo. Es como si alguien le haya dicho: “Lo haremos a nuestra manera. No interfieras”.

Y la prueba de que ahora la lapicera ya no tiene borrador son los cambios en las Fuerzas Armadas, la Policía, Yacyretá y otras movidas que antes no se podía sin que se originaran en el quincho.

Quien queda desocupado ahora es Calé, Cartes ocupará su lugar, de ser el gurú (sin candidatos) del coloradismo para las elecciones del 28. Como presidente del partido, van a tratar de convertirlo en el general Bernardino Caballero civil, o en el nuevo mariscal de la derrota, sin exigirle rendición de cuentas. El motivo: Demasiada gente le debe plata, favores y privilegios.

Y para qué se va Peña a entrevistarse con el jefe de la CIA. Inventé el pretexto para retirarme por razones de tiempo, pero apenas salí de ahí y me asaltaron las dudas también a mi. Me dije, narcotráfico, triple frontera y lavado de dinero ya están gastados. Tal vez radar para saber de los vuelos ilegales, algo vinculado a Brasil…o aquí mismo en su entorno civil y militar que el presidente no lo está sabiendo. Moo pio jaikua’a pata.