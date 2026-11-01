ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
Música Paraguaya
ABC Cardinal AM de 00:00 a 05:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 22:00:00 a 23:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
36º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Opinión
01 de noviembre de 2026 - 01:00

Títulos falsos: el entramado de poder más allá de los 1.000 funcionarios

La crisis de los títulos falsos muestra cómo se mercantilizó la educación superior en Paraguay bajo silencio o complicidad institucional. Castigar a los verdaderos gestores: Una prueba de fuego para Emiliano Rolón.

Por Mariana Ladaga
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Ya sabemos que el caso de Hernán Rivas — expresidente del JEM condenado a ocho años de prisión por su título falso de abogado— es apenas la punta de un gigantesco iceberg. Rivas no actuó solo, al igual que los casi 1.000 funcionarios con títulos sospechosos denunciados por la Contraloría, o los más de 138.000 diplomas que la Aneaes puso bajo la lupa.

La auditoría de la Contraloría dejó conclusiones escalofriantes: de 1.766 expedientes, el MEC otorgó entre 2023 y 2026 reconocimiento oficial a 331 títulos (18,7%) con graves irregularidades, como carreras sin habilitación y 147 títulos de Medicina sin prácticas certificadas. Esto significa que 1 de cada 5 registros de la gestión de Luis Ramírez es irregular. A esto se suma el Cones, que no aplicó ni una sola sanción, permitiendo operar a 879 carreras sin vigencia, 184 en Ciencias de la Salud.

Por su parte, la Aneaes detectó 138.256 títulos sospechosos ante el MEC, con 71.093 de carreras no acreditadas (14.901 en Salud). Si bien la Fiscalía nombró investigadores, el objetivo no debe ser solo sancionar a los usuarios de títulos mau, sino llegar a los responsables. Como señaló el contralor Camilo Benítez, el problema es la falla del Estado al habilitar y controlar estas ofertas.

Allí el caso Rivas adquiere dimensiones alarmantes: la justicia probó que fue un “alumno fantasma”, pero no avanza sobre quienes avalaron su título apócrifo. Convenientemente se olvida que una de las rúbricas es del exjuez Óscar Rodríguez Kennedy —coautor de un libro con el fiscal general Emiliano Rolón— y quien admitió que firmó el papel rápidamente, sentado en su auto, o que el propio Rolón fue docente en un posgrado de la Universidad Sudamericana, donde surgió el cartón de Rivas.

Tampoco se cuestiona que el exministro Eduardo Petta cajoneara las alertas de su director anticorrupción, José Casañas Levi, sobre el título. O que Luis Ramírez mantuviera como hombre de confianza en el MEC y el Cones a Hermán Weinsensee, exrector que defendió el título de Rivas.

Las estructuras de poder convirtieron a las universidades en un lucrativo negocio que llena bolsillos y pone en riesgo el país. Los responsables deben recibir condena. Emiliano Rolón tiene hoy la tremenda oportunidad de probar que no avaló ni avalará que se siga empeñando el futuro del Paraguay.

Porque, ¿qué nos espera con médicos que no saben de medicina, ingenieros que no saben construir, abogados que no saben leer la ley o docentes sin pedagogía? Toda una sociedad sin capacidad de análisis crítico independiente. El resultado, terrorífico: zombies deambulando detrás del primer vivo que aparezca.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Fútbol
San Lorenzo le da una cachetada a Libertad sobre el final
Ver más
03
Fútbol
Nacional golea y deja de cabeza al Sportivo Luqueño
Ver más
04
Nacionales
Marcha LGBTIQ+ en Asunción: sostienen que ley “anti-género” viola la Constitución
Ver más
05
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más

Te puede interesar