Hay poca esperanza

Fue por el intento ilegal de Horacio Cartes de seguir por otro periodo. El segundo mandato (2023 – 2026) terminó en un escándalo financiero al conocerse el robo desmesurado al Estado y cajas de jubilaciones para alimentar a un banco amigo que tumbó a Santiago Peña. También Santiago Peña ayudó a tumbar a la mitad de la población del país con un saqueo que se recordará por mucho tiempo. El tercer gobierno se inicia ahora con un final incierto por los antecedentes del nuevo Presidente y de muchos de sus colaboradores.

Pese a haber anunciado su retiro, Cartes sigue con la desgracia nacional de manejar los hilos del poder. Impuso a su médico personal, Antonio Barrios, como vicepresidente de la República para atender la salud política de Alliana que tuvo la fiebre de alzarse contra el patrón. Hay que cuidarle, no sea que sufra la recaída.

En rigor, no tenemos un nuevo gobierno. Por su composición es el mismo que los dos mencionados. Es su prolongación, y como tal, es posible –sin desearlo- que tenga también un final calamitoso. ¿Qué nos lleva a pensar así? Que los cambios, hasta ahora realizados, son muy superficiales. En una fotografía de las autoridades apenas nos llamaría la atención tres o cuatro caras nuevas. Las otras caras serían las mismas moldeadas en cemento, en piedra, en mármol.

El “nuevo” gobierno pierde la ocasión de conducir el país hacia días mejores. No los vamos a conseguir con discursos. El vicepresidente, Antonio Barrios, dijo que vinieron a corregir las calamidades. Está bien ¿pero quiénes las consumaron? ¡Los mismos cartistas lo hicieron! Si hay cartismo bueno y cartismo malo ¿cuándo nos tocará el bueno?

Pedro Alliana tiene la ocasión de hacer un gobierno aceptable. Bueno, incluso. El problema, también, son los personajes que le acompañan y la reactivación del quincho. De aquí habrá saltado la orden para que Juan Carlos Baruja pase al ministerio de Obras Públicas donde se maneja mucho dinero y corre con generosidad la propina. Baruja acumula un rosario de denuncias por mal uso del dinero público desde su cargo como intendente en Paraguarí, luego Gobernador, ministro de Agricultura, ministro de Urbanismo. En todas estas entidades dejó recuerdos. Como Cartes no pudo elevarlo a la vicepresidencia de la República, pese a una extraña insistencia, es posible que haya ordenado que se fuera a Obras Públicas. Alliana no le quiso a Baruja como vice, ahora tendrá que aguantarlo como ministro.

Al término de una reunión de Alliana con los ministros, Baruja salió a decir que el presidente les pidió honestidad y transparencia. Es de suponer que se levantó hasta el techo el coro de “Sí, señor, así lo haremos”. Conocedor de sí mismo y de su gente, Alliana habrá dibujado una sonrisa apenas perceptible. La historia grabó la promesa.

El otro caso grabado por la historia es el de Justo Zacarías Irún, director general de Itaipú. Nadie se explica que le dieran ese cargo por los antecedentes delictivos que arrastra desde cuando estaba al frente de la Gobernación de Alto Paraná (2013- 2018), según las denuncias y publicaciones periodísticas de la época. Le conocen como “el gallinero oro”. En 2015 pagó 598.900.000 de guaraníes para la construcción de gallineros en Alto Paraná. Según denunciaron los concejales departamentales, Zacarias Irún pagó catorce millones de guaraníes por cada gallinero que solo costaba dos millones. Hay otras denuncias que la fiscalía cajoneó. Como director de Itaipú compró los famosos pupitres chinos por cien dólares cada uno y solo costaban 25 dólares.

¿Vamos a confiar en las promesas de quien nos ofrece como futuro un pasado desdichado?

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