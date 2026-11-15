Promesa que terminó en burla

Lo más cuestionable es que Peña, apenas una semana antes de dejar la Presidencia, volvió a anunciar los mismos G. 27.000 millones para el hospital, como si se tratara de un proyecto nuevo. Después de aproximadamente un año y medio de haber asumido ese compromiso, el entonces mandatario regresó con el mismo discurso y renovó las expectativas de los habitantes de Cordillera, sin que las obras prometidas se hayan concretado.

El 16 de octubre, durante una jornada de Gobierno en Cordillera, presentó nuevamente el proyecto de ampliación y modernización del centro asistencial. El plan contemplaba mejoras en Pediatría, una unidad de terapia intensiva para adultos, intervenciones en urgencias, quirófanos y salas de parto, además de un bloque ambulatorio, laboratorio, centro para la mujer y albergue para familiares de pacientes. Peña aseguró que el llamado a licitación ya estaba publicado y estimó que los trabajos comenzarían en aproximadamente un mes. Sin embargo, los plazos anunciados deben traducirse en resultados. La ciudadanía necesita saber qué ocurrió con aquel proceso, si hubo adjudicación, si los recursos están garantizados y por qué las obras no avanzaron conforme a lo prometido.

La situación representa una falta de respeto a los pobladores de Cordillera, que esperaban una transformación del principal establecimiento sanitario de la zona.

El Hospital Regional de Caacupé recibe diariamente a pacientes de distintos distritos del departamento. Por eso, sus deficiencias no afectan solamente a los caacupeños, sino a una amplia población que muchas veces debe recurrir a este establecimiento por falta de otras alternativas.

Un hospital no se moderniza con conferencias de prensa, fotografías ni recorridos oficiales. Se necesitan inversiones efectivas, infraestructura adecuada, equipamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población. Ahora, con Peña fuera de la Presidencia y en medio de los cuestionamientos y actuaciones vinculados al caso Ueno Bank, también corresponde exigir explicaciones sobre los compromisos asumidos durante su administración.

La salud pública no puede seguir siendo rehén de anuncios políticos que nunca llegan a convertirse en obras.

faustina.aguero@abc.com.py