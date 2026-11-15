Que el cambio cambie todo lo cambiable

Entre setiembre y mediados de octubre observábamos desde el balcón los arañazos en Honor Colorado. La puja entre Horacio Cartes y Santiago Peña que muchos trataban de negar. Hasta que llegó la ruptura: “Decile a Alliana que ya no es candidato de HC”. Peña, tras el shampú del jefe, se lo comunicó al vice y ambos se aliaron contra el viejo. Alliana afirmaba estar harto de que Cartes tratara de imponerle un compañero de fórmula. La muchachada carmesí creyó que el Quincho se derrumbaba y se alineó en torno al nuevo panal: al peñismo. Tal peñismo duraría lo que dura una raya de whisky para un beodo.

Cartes quedó solo. Hasta Bachi cruzó ese río histórico y gritó histérico en un latín virgiliano: adió, che parahekue, adió mi Quincho querido. Los santilovers proclamaban: “cartismo kaputi est”.

Pero “don Horacio” tenía un detonador listo y lo accionó. El blanco de la explosión, el banco de Peña, el panal. Si el resultado de esa explosión no hubiera sido tan trágico para tantas personas que perdieron los ahorros de su vida, lo ocurrido sería hasta cómico.

Cómo fueron cayendo las piezas de la estructura de eso que más que un banco fue un modelo financiero de una perversidad asombrosa. Un modelo elucubrado indubitablemente para el saqueo final. Desarrollado por un chetaje ingenioso que sabía perfectamente adónde iban, y un promotor inigualable: el señor don Santiago, poseedor de la lapicera taumaturga. Sabrosa plata pública.

Se desmoronó el banco de Peña, arreció el juicio político al que Cartes le dio un guiño. Luego, otro guiño más, y tras ser expeditivamente destituido, el señor don Santiago fue apresado. Todo en pocas horas. La venganza del jefe de la “famiglia”, al que los ingenuos daban por finado.

Ahí se operó el primer cambio: fuera Peña y entronizado Alliana, salvado éste del juicio político con el propósito de hacerle saber quién manda. Y Alliana, domesticado de nuevo, que rompió con Cartes porque éste le quiso imponer un candidato a vice, ahora se quedó firme cuando el Jefe le impuso un vice en firme: “su” Tony Barrios. El Ejecutivo cambió totalmente para que siguiera totalmente igual que antes: sujeto a Cartes, aunque a éste se le escapó una liebre con lo del banco.

En esta debacle promovida desde la misma administración estatal, la movilización popular, el periodismo consciente y la presión de las redes fueron sustanciales para ciertos cambios.

Estos factores deben seguir exigiendo cambios reales. Cambios que cambien todo lo que se debe cambiar. Que las instituciones ya no respondan a la voluntad de un solo hombre. Y que nadie más se atreva a enriquecerse a costa del sufrimiento de la gente.

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