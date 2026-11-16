Fin del modelo Pato Donald y cómo administrar esta crisis

Recuerdo sentir similar frustración, vergüenza e impotencia durante la dictadura militar cuando el Pato Donald estaba uniformado con botas, ni siquiera te dejaba hablar y te humillaba con un gobierno déspota y corrupto.

Luego conseguimos la democracia y nuestra Constitución pero el Pato Donald siempre estuvo primero en la jerarquía jurídica. Y tengo la esperanza de que este escándalo de Ueno toque la fibra íntima de los paraguayos, nos ayude a tomar conciencia de que el modelo que privilegia a los más vivos, por sobre la gente que produce, trabaja y que tiene valores no puede continuar porque nos está aniquilando.

El último Pato Donald vino disfrazado de Carlos Antonio Lopez y técnico de Bolsa en Wall Street. Nos trajo el Grado de Inversión, JP MORGAN, Bank of América y algunas fotos con Donald Trump.

El último Pato Donald tenía un plan privado por encima de los Presupuestos Generales del Estado donde el BCP era la casa matriz del Banco Ueno, las instituciones públicas fondeaban ese banco, el Poder Legislativo y Judicial al servicio de Donald, daban andamiaje legal a un viejo sistema de estafa financiera, el sistema Ponzi (promesas de ganancias muy altas donde el Pato Donald paga a los inversores antiguos siempre con nuevos depósitos sin hacerlo con beneficios reales de un negocio ). Aclarando que esos depósitos eran del IPS y otras importantes instituciones públicas .

¿Qué falló? El mecanismo era “perfecto“, “brillante” íbamos a ser un Gigante como país muy rápidamente así cómo Ueno Bank. El Sistema Ponzi (estafa financiera) necesita igual de mucha confianza para funcionar, los 2 Patos de Disney daban por descontado que el siguiente período de gobierno era mero trámite.

Pero Soledad Nuñez gana en Asunción y Prieto se consolida en CDE. El Ponzi se derrumba, hay peleas internas, desconfianza que se genera desde Disney (Partido Colorado) y Walt Disney o el presidente de la ANR decide dinamitar el parque temático.

Ojalá haya sido también el final del modelo del Pato Donald y ojalá los paraguayos recuperemos la autoestima muy pronto, pase este dolor de estar gobernados y humillados por otro Pato Donald