Por supuesto, que esto muestra que el “espionaje” a sus propios jubilados y pensionados es mucho más importante que la revisión de los antecedentes y la capacidad financiera del malogrado banco al que entregó el dinero de los fondos jubilatorios, y por ende la suerte de las jubilaciones futuras.

Avisos distribuidos a los jubilados, en las últimas semanas, dicen que es “un trámite obligatorio, gratuito y 100 por ciento digital para mantener al día tu domicilio, teléfono, correo, estado civil y datos de herederos”. Añade que “el objetivo (es) mejorar la atención, evitar demoras y cuidar los recursos de todos”.

Da risa, tratándose del IPS. ¿Cree alguien que el IPS va a mejorar la atención en las actuales condiciones con solo actualizar tus datos? ¿Crees que si le cuentas que mudaste de domicilio van a desaparecer las demoras? ¿Crees que, si le cuentas que te pasaste de una empresa telefónica a otra, o que cambiaste tu número de celular, van a cuidar mejor los recursos?

Por supuesto que no. Lo que tiene que mudarse a otro planeta es la corrupción que hoy se aplica como “principio” en el manejo de la cosa pública. Lo que debe cambiarse es la administración deficiente y la aparente ceguera generalizada del Consejo, y que escriban cinco millones de veces: “No hay que meter la mano en la lata”.

Además, somos los jubilados quienes debemos empezar a pedir los datos, los antecedentes judiciales, las relaciones familiares y políticas de administradores y consejeros con el poder, además de exigir idoneidad y honestidad. Y no al revés.

El IPS ya tiene los datos básicos de los jubilados. La gran mayoría tiene una relación de por lo menos 25 años con el IPS, y otros 50 años o más. Si alguien este año cumplió 65 años, es obvio que, si sigue viviendo, en el 2027 va a cumplir 66. ¿Qué ganan con que se les repita la fecha de nacimiento? ¿Qué ganan con que se les repita el lugar de nacimiento?

Además, ya se hizo un censo similar hace unos años. ¿Qué pasó de ese censo? ¿Lo perdieron? ¿No lo procesaron?

Como este censo fue ideado durante el Gobierno “ueno”, no está demás sospechar que los datos a ser recogidos podrían haber estado destinados a complementar datos biométricos arrancados ya a miles de jubilados en medio de trámites financieros.

Lo mejor que puede hacer el IPS es suspender este censo, que lo más seguro es que ahora sirva para absolutamente nada, además de ser un contratiempo para los jubilados más mayores.

Y, hay que repetir, se convierte en una tomadura de pelo que, en estas circunstancias, el IPS nos “espíe” a nosotros, cuando que a todas luces surge que para asegurar la supervivencia del sistema jubilatorio somos nosotros quienes debemos ejercer un control sobre sus administradores. Sólo en el último caso, hay más de 500 millones de razones “verdes” para vigilarlos de cerca.