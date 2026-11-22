La historia humana ha conocido a muchos «reyes, reinas, príncipes, princesas» y otras hierbas de una supuesta «aristocracia». Sin embargo, todos ellos murieron y sus reinos, reales o hipotéticos, terminaron en escombros. Lamentablemente, la mayoría ha dejado una huella negativa.

Es fruto de la soberbia que alguien se considere «rey y señor» de sus semejantes, pues todos somos simples mortales que, en cualquier momento, podemos sufrir un accidente, tener un infarto o padecer la rotura de un aneurisma.

El ser humano quiere ser juez y dueño de sus semejantes, pero el Evangelio nos muestra quién nos va a juzgar y cuáles serán los criterios de ese juicio: Jesucristo es el único Rey del universo, de la historia y de la creación. Por ello, la persona sabia orienta su vida preparándose para ese momento, sin dejarse seducir por las vanidades del mundo, ya que Cristo vendrá y nadie sabe el día ni la hora.

En ese encuentro, todo el mundo estará delante de este Señor y Juez, y Él separará a unos de otros. A su derecha estarán quienes hayan practicado la solidaridad y la humildad, quienes se hayan esforzado por perdonar y por construir una familia mejor.

Al otro lado estarán los prepotentes, los narcisistas, los que han utilizado su poder y sus habilidades para robar a diestra y siniestra y se han enriquecido mediante la corrupción.

Lo verdaderamente revolucionario de esta sentencia es cuando Jesús afirma: «Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo». El Señor y Juez del universo se identifica con el más humilde y está presente en la persona que camina a nuestro lado.

Tendríamos que orientar cada decisión, grande o pequeña, para estar entre los aprobados por el Señor, quienes merecerán escuchar: «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo».

Por lo tanto, procuremos ser más desprendidos, honestos y justos, y tender la mano a quien lo necesita, pues lo que hacemos a otro ser humano se lo hacemos al mismo Señor. Tratemos a todos con respeto, para que seamos benditos del Padre y vivamos siempre con Él.

Por otro lado, estemos atentos y no seamos salvajes, pues, si macaneamos, corremos el riesgo de frustrar la misión más importante que tenemos en esta vida: alcanzar la vida eterna.

Paz y bien