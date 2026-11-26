Durante los dorados años 20 en USA los precios de las acciones subieron muy por encima del valor real de las empresas, mucha facilidad para el crédito, muchos inversores compraban acciones pidiendo dinero prestado a la banca, los americanos estaban convencidos del dinero fácil a través de la Bolsa. Predominaba la especulación sobre la producción.

De igual manera en Paraguay, parte de la clase política y empresarial también en búsqueda del dinero fácil y con el modelo institucional Pato Donald (recordar frase histórica del dirigente colorado Luis Maria Argaña) llevan al país a una lamentable crisis, el Banco Central del Paraguay(BCP) decretó, “de madrugada”, el 2 de noviembre de 2026 la resolución de Ueno Bank debido a que su solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo legal, problemas de liquidez y créditos a empresas vinculadas al banco (o sea vaciamiento del banco), marcando el inicio de una profunda crisis moral, política e institucional en la Republica del Paraguay.

Para entender este “Delirio Colectivo” o caso Ueno Bank es interesante recurrir a la historia económica, e imaginar por un momento, que pasaba por las mentes de los principales ideólogos de este monumental fraude o mecanismo Ueno Bank.

Recordar frases como “mi objetivo es ser el primer Unicornio en Paraguay”, “el resurgir de un Gigante”, “Whatever”, “ser la Suiza de Sudamérica”, estamos hablando de milenials delirantes, técnicos con buena formación académica y práctica en banca y negocios, a quienes ahora despectivamente llamamos “Chicago Boys”.

Efectivamente, estas “mentes diabólicas y brillantes” pensaron que esto era Wall Street, New York años 20 y diseñaron dentro de una macroeconomía con Grado de Inversión fruto del buen trabajo de varios gobiernos anteriores, un super holding tipo “Lehman Brothers” o los Vázquez Brothers en 2 años y lo llamaron Ueno Bank.

Fomentaron una economía especulativa por sobre la productiva. El gremio de productores y exportadores del Paraguay denunció varias veces que ese dólar tan bajo (pasó bruscamente de 8 mil a 5 mil guaraníes por cada dólar) o ese guaraní tan apreciado les perjudicaba, pero era esencial para este “mecanismo” o fraude del grupo Ueno.

El grupo Ueno y Paraguay eran lo mismo, para el Presidente tenían la misma importancia. Ese tipo de cambio tan bajo beneficiaba la especulación y era necesario para provocar esa avalancha de dólares que entraba a la economía paraguaya haciendo que los inversores nacionales e internacionales quieran posicionarse en ese activo fuerte: el guaraní.

Esta entrada de dólares era esencial para el “mecanismo” Ueno Bank, fuente de dólares provenientes de las emisiones de bonos en guaraníes, las operaciones carry trade, y por el tipo de cambio bajo que premiaba la especulación( el inversor ganaba tanto por las tasas de interés altas de los bonos paraguayos y por la apreciación del guaraní respecto al dólar, alta rentabilidad muy por encima del mercado).

Esta constante entrada de dólares “golondrinas” o “especulativos” iban a servir para seguir fondeando el super banco, el banco del Presidente, el super banco de Paraguay.

Y, de esta manera, semejante avalancha de dólares compensarían los 1500 millones de dólares que hoy se estiman ya no están en el banco Ueno, y tal vez iban a tapar o maquillar el desfalco a los fondos jubilatorios de IPS, Itaipú y demás entes públicos.

Estos 1500 millones de dólares es mínimamente el costo monetario del mayor fraude en la historia del Paraguay. El mecanismo Ueno Bank fue un conocido sistema de estafa financiera mas conocido como sistema Ponzi. Con mucha razón los productores clamaban que “la fiesta del dólar tan bajo la estamos pagando nosotros”.

En economía no hay almuerzo gratis, esa alta rentabilidad de los bonos y otros activos en guaraníes la estaban pagando los productores que perdían ingresos y competitividad.

Los ideólogos del mecanismo Ueno Bank aprovecharon el grado de inversión en beneficio propio en detrimento del país. Y finalmente, hoy, los costos del mega fraude Ueno Bank los estamos pagando todos los paraguayos con las medidas populistas del presidente Alliana o Pato Donald 2.

¿Como se relacionan el crack del 29 y la crisis Ueno Bank en Paraguay? Para Paraguay también el caso Ueno Bank representa una crisis tan demoledora como lo fue la crisis del 29 para USA. Para brindar soluciones a semejante catástrofe moral, social, política y económica de nuestro país ya no caben los Pato Donald colorados, necesitamos gente preparada para administrar esta crisis, necesitamos un presidente como Roosvelt y un New Deal (un Nuevo Trato, un gran Acuerdo Nacional) para brindar alivio a los desempleados, ahorristas estafados y recuperar la confianza en nuestras instituciones.

En la crisis Ueno Bank se cargaron todas las instituciones: el BCP, las calificadoras de riesgo, la Bolsa de Valores, Seprelad, la Fiscalía, la Contraloría, el Partido Colorado, el Poder Legislativo y Judicial.

Y, hasta lo que sabemos hoy, el Presidente de la República como principal responsable. Está claro que lo de Ueno Bank fue una vulgar estafa y se encapsuló todo en un solo banco pero si dejábamos crecer el globo Ueno nos dirijíamos directo a un crack financiero con consecuencias incalculables para nuestra economía.

*Universidad Autónoma de Madrid / Keynes Estudios Superiores