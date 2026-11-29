Su delirio particular se juntó con otros delirios para formar un delirio colectivo, un mecanismo perverso que colapsó derrotado por su propia locura y sumió al Paraguay en una pesadilla.

En la medida en que se revelaba lo del banco; en que cifras descomunales asombraban a la gente y en que las pruebas de que el Estado había sido sacrificado para fogonear la codicia, afloraba una verdad que costaba admitir: el mismísimo jefe de Estado acaudillaba la depredación. No recuerdo algo así en nuestra historia de prohombres y felones.

Cuándo se jodió el Paraguay Gigante que pregonaba Peña en su propaganda cínica. Todo habría comenzado antes de su asunción. Había ya un plan urdido que se ejecutaría desde agosto de 2023.

Plata. El Estado la tenía. Solo faltaba la orden presidencial para que comenzara el engorde de ese raro banco dibujado desde una humilde casa de préstamos en el Mercado 4. Un saqueo al Paraguay programado con fina alevosía. El delirio colectivo en marcha. ¡Hasta nuestro imperio económico no paramos! Peña necesitaba dos periodos presidenciales para afianzar tal imperio. Planeaba una recaudación gigante, sin la cual no tendría ningún poder luego del 28. Por ello debía seguir en la política.

No vengan con que Peña es un buen muchacho que cometió un error. Peña es un error en nuestra historia. Y no está solo. Encima de él tiene un error mayor: Horacio Cartes, su creador político. ¿Qué los diferencia? Cartes se hizo con negocios sospechosos. Peña quiso hacerse rico con el saqueo estatal a través de un banco de gestión estrafalaria, pero eficiente para hacer desaparecer la recaudación en sus laberintos.

Plata. Peña ordenaba, los entes la depositaban y ueno la devoraba. Dos ejemplos del esperpento peñístico.

En enero de 2025 Itaipú depositó en ueno unos 225 millones de dólares rompiendo sus propias reglas, puesto que tal banco no reunía los requisitos impuestos por la propia binacional para ser depositaria de su dinero. No tenía cinco años de trayectoria, por ejemplo.

En agosto de 2023 Peña nombró presidente del Consejo del IPS a Jorge Brítez, bajo cuya ejecutoria el Instituto enterró en ueno más de 516 millones de dólares. Lo hizo incluso modificando sus propias normativas de seguridad. Nada debía impedir alimentar al banco de Peña.

Sin Peña, ueno no hubiera tenido los exorbitantes “aportes” del Estado tan fácilmente. Ambos se utilizaron. Unieron sus delirios para la pesadilla. La mayoría cartista en el Congreso aportó también lo suyo.

Ueno fue el paroxismo de la corrupción que instaló el coloradismo en la práctica del poder. Hasta los propios colorados se asustaron de cómo puede pervertir la plata.

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