En Alto Paraná, muchos de los nuevos intendentes son jóvenes. Algunos incluso llegan por primera vez a ocupar cargos electivos y tienen ante sí una oportunidad extraordinaria: demostrar que es posible administrar los recursos públicos con transparencia y una visión diferente de la política.

Ojalá estén a la altura del desafío, porque tienen la brillante oportunidad de entregar algo mejor de lo que recibieron. Ojalá los despidos de funcionarios que ya comenzaron a anunciarse no sean simplemente una excusa para liberar espacios y colocar a sus propios operadores políticos. Porque ya conocemos esa vieja fórmula: salen cien funcionarios, pero ingresan doscientos nuevos. Con cada cambio, la planilla salarial crece y los recursos que deberían destinarse a obras terminan consumidos por el aparato político.

Gobernar una ciudad no consiste en administrar cargos, repartir favores ni utilizar la Municipalidad como una agencia de empleo. Significa gestionar los recursos de todos para mejorar la calidad de vida de la población. Calles transitables, espacios públicos limpios, plazas cuidadas, iluminación, desagües y servicios eficientes no son privilegios ni promesas extraordinarias: son responsabilidades básicas de cualquier administración municipal.

Pero no se puede pretender que una ciudad mejore únicamente por voluntad de sus autoridades. La ciudadanía tiene una cuota importante de responsabilidad. No basta con reclamar calles limpias si seguimos arrojando basura en cualquier lugar, ni exigir plazas cuidadas si no somos capaces de respetar y proteger los espacios públicos.

Esto no significa justificar la desidia municipal ni trasladar a los ciudadanos obligaciones que corresponden a las autoridades. Significa entender que una ciudad ordenada necesita tanto una buena administración como una comunidad comprometida con su entorno.

Los nuevos intendentes tienen la oportunidad de dejar una huella distinta. La ciudadanía, por su parte, tiene la obligación de acompañar, exigir y fiscalizar. No alcanza con cambiar de administrador cada cinco años si seguimos tolerando las mismas prácticas.

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