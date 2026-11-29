En el Alto Paraguay, las autoridades departamentales, municipales y hasta los representantes de la salud se pasaban desde hace meses de reunión en reunión, organizando estrategias para atender a las personas que podrían ser víctimas de eventuales inundaciones, a consecuencia de las grandes lluvias.

Con las permanentes capacitaciones, creíamos que todo estaba a punto y que solo faltaba que apareciera este monstruo denominado El Niño para que la asistencia llegara de manera inmediata. Lastimosamente, la realidad que se vive hoy en el departamento es bien distinta a lo que se tenía planeado hacer.

La zona sur del departamento es la más afectada por las grandes precipitaciones, siendo la localidad de Puerto Casado la más castigada. En menos de 10 días, las lluvias ya superaron los 540 mm, una cantidad algo menor en la comunidad de Puerto Sastre, del distrito de Carmelo Peralta.

Pasaron ya dos semanas de este desastre natural, que produjo inundaciones de viviendas, caminos y campos ganaderos donde muchas personas trabajan, lo que ocasiona una tremenda crisis económica dentro de las comunidades. Y, sin embargo, hasta la fecha no llega la ayuda estatal.

Son los pobladores, como en el caso de Puerto Casado, quienes se organizan de manera solidaria para realizar las ollas populares y preparar comida para las personas, en especial para los más necesitados, entre ellos los niños.

¿Qué pasó entonces con las planificaciones realizadas con mucha antelación si lo que vemos ahora es que los jefes comunales corrieron a la capital del país para solicitar asistencia para sus distritos a las instituciones estatales? ¿De qué sirvieron esas reuniones, más que para las fotos?

Se supone que, con tantas reuniones, bastaba con que apenas llegaran estas lluvias para que, sin que pasara un día, comenzara la asistencia a los damnificados, atendiendo a que el estómago no espera. Lo que hoy realizan de forma solidaria esas ollas populares es un trabajo que debían llevar adelante de forma inmediata las autoridades. Para eso se reunieron en varias ocasiones.

Las autoridades de la zona se disputan el hecho de solicitar el envío de kits de alimentos a la SEN, como si fuera el mayor de los logros, para luego posar para la foto al momento de la entrega.

calmiron@abc.com.py