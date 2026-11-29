Este año, ta festividad mariana se desarrolla en un contexto complicado, marcado por la crisis económica y la creciente desconfianza hacia las autoridades.

Muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes, mientras crece la indignación ciudadana por los cuestionamientos relacionados con el caso Ueno y el escándalo que apunta al expresidente Santiago Peña, en medio de denuncias y acusaciones de saqueo y manejo irregular de recursos.

Resulta indignante que, mientras la población soporta las consecuencias de la crisis, persistan los dudas sobre quienes estuvieron al frente del poder. La ciudadanía merece explicaciones, transparencia y responsabilidades.

En este escenario, la peregrinación adquiere un significado especial.

Miles de paraguayos ya iniciaron su caminar hacia Caacupé no solamente para pedir por sus necesidades personales, sino también para orar por un futuro mejor para el país, con más justicia, oportunidades y honestidad.

Los días de mayor concurrencia serán el 5, 6 y 7 de diciembre, hasta la gran celebración del martes 8. Las autoridades municipales y las instituciones involucradas tienen la obligación de garantizar limpieza, seguridad y asistencia sanitaria.

No alcanza con anunciar operativos: hay que demostrar resultados, de lo contrario, se habrá fracasado.

También se espera que los peregrinos colaboren con el cuidado de la ciudad y que los pastores de la Iglesia estén a la altura de este momento.

La ciudadanía necesita mensajes de fe, pero también llamados a la solidaridad, la honestidad, la justicia y la necesidad de trabajar por el bien común.

En este panorama, Caacupé vuelve a ser un refugio de esperanza para un pueblo golpeado por las dificultades y decepcionado por sus autoridades.

Que esta festividad sirva para renovar la fe, pero también para recordar que el Paraguay necesita menos discursos y más hechos. Porque la esperanza no se construye solamente con oraciones, sino también con honestidad, compromiso y responsabilidad.

faustina.aguero@abc.com.py