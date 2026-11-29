El caso del banco Ueno fue el efecto de una planificación calculada. No hubo improvisaciones. Ladrillo sobre ladrillo se ha venido construyendo el edificio que terminó en la mayor estafa sufrida por el país. No fue un error que Peña firmara decretos para modificar las normativas que permitieron, sin obstáculos, depositar el dinero público a un banco del que fuera accionista. No fue un error que Peña defendiera con tanta pasión a una entidad que recibía a raudales el dinero del contribuyente. No fue un error que Peña se fijara en las cajas de jubilaciones –que manejan mucho dinero- para vaciarlas a su favor y al de sus socios. Si hubo error, en todo caso, fue que los beneficiados con ochocientos millones de dólares no supieran contener su ansiedad de gastarlos en objetos de lujo y exhibirlos sin pudor. No fue un error que Peña incluyera a sus familiares, uno a uno, en la repartija del dinero que parecía caído del cielo. Todos enloquecieron con los millones de dólares milagrosos.

El senador Ovelar agregó que no iba a hacer leña del árbol caído. Ese árbol pudo haber caído mucho antes si no tuviera tanta gente sosteniéndolo comenzando por quien lo había sacado de la nada: Horacio Cartes, otro árbol que debe ser derribado por los muchos males que deja crecer a su sombra.

El terremoto financiero y moral que sacude al país tiene una dramática ventaja y de algún modo es bueno que haya ocurrido. Nos permite conocer a las personas a quienes, en nuestra inocencia, las teníamos por respetables. No sabíamos –ahora lo sabemos- que iban disfrazadas de cierta dignidad solo para delinquir amparadas en la confianza o ingenuidad ciudadana. Saqueaban el país con cara angelical.

El sismo nos permite también conocer a las personas en su verdadera naturaleza y nos invita a ser más participativos en las cuestiones nacionales; a no ser apáticos e indiferentes ante los brotes de inmoralidad que una vez crecidos nos daña a todos. La tolerancia es su mejor abono.

En el banco construyeron túneles por donde se escapaba el dinero para alimentar a empresas afines y funcionarios corruptos. Tenemos que agregar la sospecha de soborno a parlamentarios. Saltó en estos días la evidencia de que el diputado tránsfuga, Jatar Fernández, recibía de Ueno veinte millones de guaraníes mensuales, desde agosto del año pasado. ¿Es el precio por el apoyo a tres leyes con las que Santiago Peña favoreció a Ueno? Una de esas leyes tuvo el proyecto de Fernández con la presunción de que le había redactado la mafia.

Desde su llegada al Parlamento de manos de Cruzada Nacional, Jatar Fernández tuvo cuestionamientos. Comenzó con su veloz mudanza al cartismo y pronto llovieron denuncias de apropiación indebida de terrenos en Ayolas y de una aguatera en Villeta.

Cuando se conoció que Fernández recibía dinero de Ueno, su excorreligionario, el diputado Miguel Martínez lo definió como “un pobre infeliz, vendido y corrupto, ha dañado y degenerado todo”.

¿Permiten los diputados que se siga dañando la imagen de la institución? ¿No piensan, por lo menos, averiguar un posible y grave delito cometido por uno de ellos?

Ahora que la justicia y muchos políticos parece que se han despertado, debería aprovecharse la ocasión y extender la investigación hacia muchos otros que estarían comprometidos con la monumental estafa sin antecedentes en nuestro país, tanto por el volumen como por el rango de los autores. Todos ellos, de cualquier jerarquía, deben pagar en la cárcel sus delitos que no son error sino terror.

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