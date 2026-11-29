Todo eso puede ser bueno y necesario para nuestro crecimiento humano; sin embargo, jamás hemos de perder de vista lo esencial: Cristo Jesús nace entre nosotros y se hace nuestro compañero de ruta.

El Evangelio nos invita a estar vigilantes, pues el encuentro con el Señor es totalmente inesperado. Será en su segunda venida en la gloria o en el momento de nuestra muerte, circunstancia totalmente incierta, ya que sufrir un accidente, un infarto o la rotura de un aneurisma son cosas que pueden ocurrir en cualquier momento.

El Señor nos hace esta exhortación: «Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa y no sea que los encuentre dormidos». Con estas palabras sostiene que no podemos vivir como si estuviéramos dormidos, sin preocuparnos por la unidad de la propia familia, por la generación de nuevas fuentes de trabajo y por la corrupción impune que devasta el país.

Cada ser humano recibe una misión, talentos para realizarla y constantes bendiciones de Dios. Por eso, hay que emprender el largo camino con valentía, buscando fuerzas en la lectura de la Biblia, en la Misa de cada domingo y en la oración.

Vivir una vigilancia que transforma significa tener paciencia ante los silencios de Dios, pues el Señor no es indiferente y nos habla en nuestra conciencia, también a través de otras personas y de los acontecimientos de la vida.

Lo que ocurre es que uno desea encontrar justificaciones para sus propios comportamientos, que tantas veces no transforman ni mejoran nada, pues son sencillamente manifestaciones del egoísmo. Esto no es ser vigilante, sino estar acomodado; y lo que es peor: acomodado en sus pavadas, incluso en sus fechorías.

La vigilancia constante significa también comprender que, para construir algo positivo, hay que forcejear con perseverancia. En este trajinar, uno pasa rabias, sufre decepciones y, muchas veces, se queda solo; a veces, incluso, por parte de aquellos de quienes esperaría un apoyo vibrante.

San Pablo nos asegura que en Cristo hemos sido colmados de todas las riquezas, las de la palabra y las del conocimiento. Esto nos ilumina para administrar correctamente los conflictos que encontramos, sin perder la esperanza ni las ganas de transformar y mejorar la sociedad.

Con los hermosos aromas del pesebre, procure participar gustosamente en la «Navidad en Familia».

Paz y bien