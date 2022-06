Reportan intento de amotinamiento en la cárcel de Tacumbú

Tras anuncios de intervenciones por parte del Ministerio de Justicia en la cárcel de Tacumbú, se presentó un ambiente de “tensión” en el lugar, con aproximadamente 20 presos que están en el techo de la penitenciaría, según confirmó el comisario Éver Molinas.

Ante esto, el uniformado refirió que reforzaron toda la seguridad policial en el perímetro de Tacumbú con “un personal suficiente” ante cualquier eventualidad, ya que supuestamente dentro de la cárcel habría algunos presos que intentan realizar un amotinamiento, pero aún no existe una confirmación de esto. Asimismo, todavía no hay reportes sobre colchones quemados o de otras prácticas que se realizan durante estos sucesos.

“Supuestamente hay unas cuantas personas dentro que se están amotinando”, señaló.

Continuando, Molinas confirmó que en los alrededores están ubicados distintos agentes de la FOPE y también antimotines, acompañados de camiones hidrantes, para actuar en caso de ser necesario, pero mientras tanto aguardan que culmine el diálogo con los presos.

Fallecimiento de un preso

También esta tarde se encontró a un reo sin vida, identificado como Rubén Meza de 36 años, por lo que la Fiscalía también está dirigiéndose a la cárcel para el procedimiento correspondiente.

Esto fue confirmado por el viceministro de Política Criminal, Daniel Benítez, quien indicó que el cuerpo no presentaría rastros de violencia.

“El cadáver no presentaba rastros de violencia”

La fiscal Sonia Sanguines, encargada de investigar el fallecimiento del recluso, indicó que el cadáver no presentaba rastros de violencia y que mañana se procederá a realizar la autopsia para confirmar o descartar que la muerte se haya debido a una ingesta excesiva de estupefacientes, como se había mencionado primeramente.

“El llegó a la sanidad sin signos de vida. La forense procedió a realizar la inspección del cadáver y dijo que tenía entre 4 y 6 horas de fallecida. Mañana estaríamos haciendo la autopsia que nos ayudará a determinar la causa de muerte y saber si esta persona falleció a causa de una ingesta excesiva de estupefacientes”, manifestó.

“Efectivamente no fue una muerte violenta causada por alguna arma blanca o algún otro tipo de arma. No tenía rastros de violencia. En enfermería nos informaron que el hombre fue encontrado por sus compañeros de celda y ya cuando llegó a Sanidad, no tenía signos de vida, por lo que se procedió a hacerle reanimación ya sin éxito, por lo que se informó a la Fiscalía”, explicó la fiscal.

El cuerpo fue trasladado hasta la morgue y mañana se procederá a la autopsia.