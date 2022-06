Operación Jerjes I: jueza ratifica prisión de supuesto narco

Tras la audiencia de revisión de medidas para el detenido durante la “Operación Jerjes I” Francisco Ayala, solicitada por su abogado defensor Idalio Acosta González, la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, a través de su AI N° 161, rechazó el arresto domiciliario para el mismo y ratificó su prisión.

Francisco Ayala (50) fue detenido e imputado por la fiscala Lorena Ledesma por lavado de dinero, según el Código Penal, y asociación criminal, según la Ley N° 1.340/88, en ambos casos en calidad de autor. Cumple prisión preventiva desde el 29 de octubre de 2021.

El abogado pidió la audiencia de revisión de medidas indicando que su cliente ya estaba atravesando por una enfermedad cardiovascular al momento de su detención y que, con el tiempo, esta se agravó. Por esta dolencia, el mismo fue intervenido quirúrgicamente el 30 de mayo último en el hospital San Jorge.

Ante el estado de salud de su defendido, Acosta solicitó dejar sin efecto la prisión preventiva y que se le otorgue el arresto domiciliario durante el tiempo de su tratamiento post operatorio y hasta que su salud se encuentre totalmente restablecida.

Lea más: Liberan a presunto narco

Existe riesgo de obstrucción y fuga

Por su parte, la jueza señaló en su análisis que si bien “esta magistratura no pone en duda las manifestaciones vertidas por el profesional abogado”, los informes médicos del procesados no cumplen con los requisitos del artículo 238 (Limitaciones) del Código Penal, pues sus dolencias son tratables y no terminales.

La magistrada consideró que la Fiscalía debe presentar acusación el próximo 28 de octubre, tras la prórroga extraordinaria otorgada por el Tribunal Especializado. En este contexto existen altas probabilidades de que Ayala pueda destruir o modificar elementos que puedan servir a la investigación.

Añadió que la defensa no adjuntó ningún documento que acredite el arraigo del incoado, por lo que subsiste el peligro de fuga, más aún teniendo en cuenta que Ayala, “conforme a las manifestaciones del defensor, residiría en Salto de Guairá, fronteriza con Brasil”, por lo que hay facilidades para que deje el país.

Lea más: Ordenan la prisión de dos apresados y captura para otros cinco por “Operación Jerjes I”

“Operación Jerjes I” y sus imputados

El 27 de octubre de 2021, una comitiva del Ministerio Público y de la Senad llevó a cabo varios allanamientos en el departamento de Guairá en busca del supuesto líder de una organización narcotraficante identificado como Narciso Ayala.

Si bien no se logró la captura de todos los integrantes, fueron intervenidos e identificados varios inmuebles a modo de cortar el brazo económico del grupo.

Lea más: Presunto narco no fue detenido, pero fiscala destaca golpe a “brazo económico” de la estructura

Según la imputación N° 29 de la fiscala Lorena Ledesma, están procesados Francisco Delosanto Ayala y Sirio Eudes Riquelme Bazán. También los prófugos Narciso Ayala, considerado líder, su esposa Ninfa Villasboa Chamorro, Didier Ramón Ledesma, Pablo Alberto Martínez Groessinger y Carmen Jazmín López.

Todos están imputados por lavado de dinero según el Código Penal y asociación criminal según la Ley 1.340/88. Para Narciso, Ninfa Villasboa, Didier Ledesma y Pablo Martínez, la fiscala solicitó la captura nacional y declaración de rebeldía, y para Carmen López, la captura internacional y rebeldía.