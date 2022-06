Recuperan celular y encaran a descuidista en un bus

Constantemente se ven más denuncias en las redes sociales sobre robos en colectivos, buscando así lograr alguna identificación o en forma de conciencia para saber cómo operan algunos ladrones o descuidistas. Este caso, según denuncia “Ara”, un hombre robó el celular de su amiga, “apretándolas” mientras ellas intentaban bajar del bus.

Continuando su relato en Twitter, la joven comentó que estaba junto a la víctima y al notar que no tenía su teléfono no descendieron y comenzaron a cuestionar a este hombre sobre el celular, a lo que este supuestamente contestó que igualmente, aunque realicen una denuncia ante la Policía Nacional, él no iría preso ni tampoco afrontaría un proceso.

“Cuídense, porque en este país estamos desprotegidos y cada quien se cuida como puede”, expresó la denunciante.

Compartiendo la imagen del detenido y también el video, donde se ve que esta persona tiene un celular en la mano, la denunciante lamentó que efectivamente “todos somos conscientes que la justicia es así”, haciendo referencia a lo que supuestamente dijo el ladrón.

Lea más: Difunden video de cómo se aprovechan los descuidistas en un bus