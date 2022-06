Dan a conocer imágenes que confirman seguimiento de Pecci dentro del hotel

Las autoridades y la prensa de Colombia todavía siguen recabando imágenes y datos sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que ocurrió el pasado 10 de mayo en la Península de Barú. Hoy se dieron a conocer fotografías que demuestran el seguimiento que hicieron los delincuentes dentro del establecimiento turístico a la pareja paraguaya que se encontraba de luna de miel.

“Noticias W” publicó capturas de circuito cerrado en las cuales se ve a los delincuentes acusados de haber controlado los movimientos de Pecci y su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Ambos criminales, hoy detenidos, estaban dentro de uno de los restaurantes del hotel, donde también al mismo tiempo se encontraba la pareja. Según los datos que se manejan, se trata de los imputados Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve.

Según los datos publicados por las autoridades colombianas, Francisco Luis Correa Galeano, fue quien articuló el grupo y fue el coordinador financiero del crimen; Wendret Carrillo, el autor material de los disparos hacia Pecci; Eiverson Zabaleta Arrieta, quien transportó a los sicarios; Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve fueron los encargados de estudiar cada movimiento del fiscal y su esposa, en el hotel donde se hospedaban.

Pidieron perdón

Por otra parte, desde Noticias Caracol informaron hoy que en declaración ante un juez, los confesos asesinos del fiscal Marcelo Pecci pidieron perdón a la familia de la víctima, a Colombia y a Paraguay por haber cometido ese crimen.

Cabe resaltar en ese sentido que hoy se desarrolla, de forma virtual, la audiencia de verificación de allanamiento de cuatro de los cinco capturados por el homicidio del fiscal paraguayo.

Hasta el momento, se desconoce quiénes dieron la orden de este homicidio que enlutó a todo el país.

“No queremos su dinero sucio”

En la mencionada audiencia habló Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado, quien indicó que todos los familiares estaban siguiendo la audiencia y que esperan justicia por este crimen, de acuerdo a lo publicado por el diario El Tiempo.

”Esperamos que a estos cuatro criminales se les aplique la máxima pena posible, a nosotros eso no nos devuelve a nuestro familiar, pero debería evitarse que esta gente siga delinquiendo”, expresó.

Así también, adelantó que no planean pedir una reparación económica a los asesinos. “Ellos no nos pueden devolver a nuestro hermano y no queremos su dinero sucio”, sentenció.