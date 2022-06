Policía detiene a “pez gordo” de las estafas con vehículos

La persona detenida fue Juan Ángel Cortaza Maidana, quien fue atrapado en un procedimiento hecho alrededor de las 21:50 del viernes sobre la calle Estero Bellaco y Oceanía, en Villa Elisa, tras un trabajo de inteligencia de la Dirección de Automotores de la Policía.

“Procedimos a la detención del ciudadano Juan Ángel Cortaza Maidana considerado por nosotros como uno de los más grandes estafadores en el tema de los vehículos. Tiene varios modus operandi; alquilaba vehículos para utilizar como Bolt, luego los comercializaba de vuelta”, dijo en conversación con ABC TV el comisario Rolando Torales, del departamento de Automotores.

El jefe policial añadió que este sujeto tiene dos órdenes de captura pendientes y varios antecedentes penales por reducción y estafa.

Posterior a la detención, Cortaza y los agentes fueron hasta Itauguá. “Allí él tenía un vehículo que ayer fue denunciado en la Comisaría 10ª Metropolitana por estafa y reducción”, añadió Torales. Se trata de un Subaru, tipo Impreza, modelo 2001.

“Él ayer, bajo engaño, con cheques que no tenían fondos, se apropió de este Subaru y lo escondió hacia la zona de Itauguá. Hoy, por la noche, iba a comercializar el vehículo con otra persona. Ahí fue que nosotros, a través de un trabajo de inteligencia, pudimos dar con este vehículo”, sostuvo el comisario.

Varias víctimas

Giuliano Pezzino, dueño del Subaru y una de las víctimas de Cortaza, agradeció a la Policía. “Le agradezco a la Policía. Él se presentó como un comprador, quería probar mi vehículo y se fugó, así de fácil. Le rastreamos, por suerte la Policía hizo bien su trabajo. Dejó un cheque que era robado, como garantía, y desapareció”, precisó Pezzino.

Se burlaba

Fabricio Coronel, otra de sus víctimas, relató: “Yo fui víctima en diciembre. Esta persona me había estafado ya con un vehículo que me vendió con documentos falsos. Una vez a mi se me detuvo en un control y me doy cuenta que los documentos que me dio eran falsos, no me coincidía con el chasis. Le reclamé, pero me pidió que le entregue el vehículo y que me iba a devolver el dinero. Yo, confianzudo, caí redondo. Él desapareció. Era un Nissan March, color rojo. Hice una entrega de G. 17.000.000 y 20 cuotas corridas de G. 1.000.000″.

Coronel contó que Cortaza constantemente le prometía que le iba a devolver el vehículo y que se burlaba de él por sus denuncias ante la Fiscalía y los escraches que hacía en las redes sociales. “Espero que se haga justicia, a muchas personas le estafó”, finalizó Coronel.

El detenido y el vehículo recuperado fueron llevados hasta la sede del departamento de Automotores, a disposición del juzgado y del Ministerio Publico, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.