Comandancia de Policía dispuso que agentes no pueden acompañar camiones de Tabesa

Entre los argumentos esgrimidos por los impulsores del pedido de juicio político a la fiscal general Sandra Quiñónez se citó, como evidencia aparente de un resguardo judicial a los intereses del expresidente Horacio Cartes, una disposición de un exjuez de Alto Paraná que ordenó que los camiones de la empresa Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) del exmandatario tengan cobertura policial permanente.

La resolución firmada en junio de 2018 por el entonces juez Silvio Rubén Rojas – posteriormente destituido – ordena a la jefatura departamental de la Policía Nacional en Alto Paraná el “resguardo policial permanente” a directivos de Tabesa y su distribuidora Agrotabacalera del Paraguay, y el acompañamiento policial de los transportes de mercaderías de esas empresas.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Gilberto Fleitas, comandante de la Policía Nacional, comentó que la vigencia de esa disposición judicial quedó en evidencia hace unas semanas cuando hubo un robo a un camión tabacalero en que viajaba un agente policial.

Agregó que la Comandancia de la Policía dispuso que agentes no pueden estar “acompañando individualmente camiones que transportan mercaderías a nivel nacional”, y que si bien no se puede desconocer una disposición judicial, se tomó la decisión no dar cobertura policial a los camiones mientras se resuelve qué hacer con la orden del juez destituido.

También en comunicación con ABC Cardinal hoy, el ministro del Interior Federico González admitió que la orden “coloca a la Policía en una posición como mínimo incómoda” al obligarlos a cumplir con un oficio emitido por un juez competente ese momento.

Afirmó que los pasos a tomar se están analizando.

Orden vigente desde 2003

El exjuez Rojas dijo a ABC Color que su orden de 2018 de cobertura policial para directivos de Tabesa fue una reiteración de una disposición vigente desde 2003, cuando fue secuestrado un accionista de la tabacalera.

Sin embargo, no supo explicar el razonamiento detrás de la orden de resguardo de los camiones de mercaderías de la empresa del expresidente Cartes.