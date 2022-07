Capiatá: asaltan a punta de cuchillo a una conductora de Bolt

El asalto ocurrió alrededor de las 13:00 del lunes sobre una calle llamada Lapacho, a la altura del kilómetro 19 de la Ruta D027, en Capiatá. La víctima fue una mujer llamada Rossana Orovitz, quien trabaja como chofer de la plataforma Bolt.

En el caso hay un detenido, un adolescente de 17 años; informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

Lea más: Jóvenes fingieron ser pasajeros para asaltar a chofer de Bolt

Orovitz contó que acudió al llamado de un pasajero y que en un determinado punto subió el asaltante que le arrebató su teléfono celular y unos G. 300.000 que había recaudado hasta ese momento como producto de su trabajo.

La víctima recordó que el asalto ocurrió en una zona en donde hay un matorral y que pidió ayuda a personas que estaban trabajando en una carbonería, que finalmente la asistieron e intentaron perseguir al ladrón, sin éxito.

El delincuente entró a una casa y dejó abandonado allí el teléfono robado, que fue localizado gracias al GPS por su dueña.

Lea más: Pidió servicio de Bolt y salió a perpetrar asaltos con arma de juguete

“Le corrieron al muchacho, pero no le pudieron agarrar. Fue a entrar a la casa de una señora. Con el buscador del GPS localizamos el celular, estaba en la casa de una señora. Llevó más o menos G. 300.000. Me asusté mucho, el muchacho me clavó con un cuchillo hacia atrás”, lamentó Orovitz.

La mujer hizo la denuncia pertinente en la jurisdicción en donde ocurrió el asalto, en la Comisaría 32 Central de Posta Ybycuá. El adolescente, sin embargo, fue detenido en la zona de la Comisaría 33 Central de Posta Ybyraró.