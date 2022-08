Fuga de reos en Misiones: imágenes de circuito cerrado solo se graba por tiempo limitado, dicen

El fiscal de San Juan Bautista, Dr. Raúl Agüero, a través de una conferencia de prensa realizada en la comandancia de la Policía Nacional en San Juan, Misiones, dio detalles sobre la investigación de la fuga de los 35 reos de la penitenciaría regional de Misiones. Confirmó que, en la inspección técnica realizada al equipo de circuito cerrado de la penitenciaria, se encontraron con la sorpresa de que el disco duro puede grabar y solo envía las imágenes a la central en Asunción.

También detalló que el monitor no estaba conectado a la máquina, por lo tanto, no controlaban las cámaras desde la misma cárcel. “Ellos no podían ver lo que sucedía en la penitenciaría. Solo Asunción tenía las imágenes”, manifestó

El Ministerio Público procedió a la incautación del disco duro para desgrabar el contenido de lo que ocurrió el domingo. El director saliente, Virgilio Valenzuela, había manifestado que solamente se guardaba por 24 horas el archivo. En ese sentido ya entre febrero y marzo había solicitado a la central la reparación o verificación del circuito que no funcionaba y no les permitía acceder a las imágenes.

No se descarta responsabilidad de agentes penitenciarios

Una vez conocido el hecho de la fuga de reclusos y motín de internos (comunicación dada al juzgado penal de garantía) ya existe una investigación y no se descarta la posibilidad de responsabilidad de los agentes penitenciarios. Con las informaciones que se están cotejando se tendrá algún tipo se resultados en los próximos días.

El Ministerio Público hará la investigación correspondiente sobre los presuntos responsables como las personas que estaban trabajando ese día, ya sea el director, los personales de menor rangos, agregó Agüero.

Aclaran además que no existió una notificación de alerta de una presunta fuga por parte del Departamento de Inteligencia.

Continúa búsqueda de fugados

Detallaron que de los 35 fugados ayer, unos 28 reclusos ya fueron recapturados. En ese sentido, unos siete quedan prófugos y continúa el operativo para que puedan ser recapturados.

Uno de los fugado es de nacionalidad brasileña y seis de nacionalidad paraguaya.